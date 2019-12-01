Acuerdan Barragán y el arzobispo de Morelia trabajar juntos por la paz y el bienestar de las familias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 11:19:28

Morelia, Michoacán, a 7 de noviembre de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán sostuvo un encuentro con Monseñor José Armando Álvarez Cano, arzobispo de Morelia, para dialogar sobre la importancia de fortalecer la paz, la convivencia y el bienestar de las familias de la capital michoacana y de todo el estado.

Durante la reunión, coincidieron en la necesidad de sumar esfuerzos para atender los desafíos que enfrenta Michoacán, poniendo en el centro a las personas y la construcción de comunidades más seguras, solidarias y con mejores oportunidades.

Barragán destacó que la paz se construye todos los días, con diálogo, cercanía y acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las familias.

Asimismo, reconoció la labor de la Iglesia en el acompañamiento de las comunidades y en la promoción de valores como la solidaridad, el respeto y la unidad.

El legislador reiteró que el bienestar de Morelia y de Michoacán requiere de la participación y el compromiso de todas y todos, privilegiando siempre el diálogo y la suma de voluntades para avanzar hacia una sociedad más justa y en paz.