Activarán denuncias ciudadanas para evitar fiestas clandestinas y actividades sin permisos en Querétaro: Miguel Ángel Torres  

Querétaro, Querétaro, a 20 de julio de 2026.- El secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Miguel Ángel Torres Olguín, aseguró que desde la aplicación Ciudad Qro se podrán realizar denuncias ciudadanas, que permitan actuar a las autoridades en materia de fiestas clandestinas, así como actividades que no cuenten con permisos o estén fuera de la regulación municipal.

“Estamos por lanzar, dentro de la aplicación Ciudad Qro, un apartado para que se puedan generar reportes de fiestas clandestinas, todo lo que tenga que ver con el clandestinaje: fiestas, peleas de gallos, etcétera; para poder nosotros recibir información y de forma coordinada con la sociedad poder actuar en este tipo de actividades que no están reguladas o que no tienen permisos; (…) a más tardar en unos 15 días ya la estaremos presentando”, dijo.

Destacó que este nuevo apartado en la aplicación será completamente anónimo para que la población esté segura y pueda contribuir para evitar actividades fuera de la normatividad y leyes municipales.

Reconoció que también se mantienen operativos permanentes para verificar que bares, antros y centros nocturnos cumplan con el horario que marca la ley, por lo que al detectar que se incumple con esta medida desde la aplicación de “Cierre Digital” se visita de forma inmediata el establecimiento.

“Los operativos de inspección no los hemos dejado de hacer y estamos muy al pendiente del Cierre Digital, esta aplicación nos permite que aquellos que no cumplen con el horario podamos visitarlos, el operativo es permanente”.

Vigilan partidos de futbol llanero

Añadió que desde hace dos semanas se trabaja en operativos para mantener vigilancia en los campos de futbol llanero, con la intención de inhibir conductas ilícitas, así como la venta de bebidas alcohólicas, motivo por el cual se han instalado mesas de trabajo interinstitucionales con los organizadores de estos eventos deportivos.

“Tenemos una mesa permanente por instrucciones del alcalde (Felipe Fernando Macías Olvera), que inició hace 15 días, donde participan Seguridad Pública, Protección Civil, Gobernación, Deporte y los Delegados para estar pendientes de las actividades deportivas llamadas futbol llaneros”.