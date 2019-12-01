Activa SEDEA el programa Contigo en Concurrencia en Huimilpan

Huimilpan, Querétaro, 20 de enero del 2026.- El secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya, encabezó la entrega de apoyos en beneficio de 71 productores del municipio de Huimilpan en el marco del programa Contigo en Concurrencia para la Productividad Rural, que para el ejercicio 2026 contempla una inversión tripartita consistente tres millones de pesos entre Gobierno del Estado, municipio y productores.

“Los programas que maneja la SEDEA del Gobierno del Estado, tratamos de que lleguen a todos los sectores, hablando de la parte agropecuaria. Así como ustedes, también algunos han recibido apoyos en otras ocasiones, también otros compañeros les hemos buscado la manera de ayudar en otros momentos. Y la finalidad es esa, es fortalecer al campo queretano, fortalecer al campo huimilpense”, señaló.

Este programa permite conjuntar recursos económicos con una estructura financiera del 33 por ciento estatal, 33 por ciento municipal y 34 por ciento productor, lo que se traduce en implementos agrícolas y forrajeros, tractores, tecnología avanzada, herramientas, sementales, vientres, fertilizantes, semilla de cultivos básicos, así como material vegetativo y frutal, entre otros proyectos productivos.

Al dar un mensaje en representación de los productores beneficiarios, Sergio Hernández, reconoció el apoyo incondicional de autoridades estatales y municipales y reiteró su compromiso para aprovechar al máximo los apoyos que les fueron otorgados para continuar llevando al campo huimilpense al siguiente nivel.

“Hago uso de la voz a nombre de todos los beneficiarios, ya que recibir este tipo de apoyo nos permite tener nuevas oportunidades de desarrollo en nuestras casas y en nuestras comunidades. Para muchos de nosotros, contar con una estufa ecológica o una cisterna en casa significa dignidad, salud y para quienes trabajamos la tierra, un molino de forraje o un remolque es la diferencia entre solo sobrevivir y realmente producir”, indicó.