Actas de nacimiento deben tener máximo 2 años para trámites en el Registro Civil: Segob

Morelia, Michoacán, 10 de abril de 2026.- La Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección del Registro Civil, informa que para trámites específicos ante dicha institución las actas y documentaciones deben tener un máximo de dos años para su validación.

Así lo explicó el director del Registro Civil, Noel García Cancino, al señalar que, si bien las actas en su formato único no cuentan con una leyenda de vigencia explícita, contar con un documento actualizado resulta indispensable. Esto permite verificar posibles cambios en el estado civil o situación jurídica de las y los ciudadanos.

Esto se encuentra establecido dentro del Reglamento de la Ley Orgánica del Registro Civil del Estado de Michoacán, en el artículo 35, donde se establece que “cuando un acta del estado civil haya sido rectificada, aclarada o modificada, las certificaciones que de ella se expidan, aparecerán con los últimos datos anotados; de igual manera deberá informar mediante oficio aquellos cambios que deban asentarse en los actos registrales asentados en otras entidades federativas. Para la tramitación de actos del estado civil ante las propias Oficialías, sólo se admitirán actas y constancias con fecha de expedición no mayor a dos años”.

Estos cambios pueden derivar de procesos administrativos o judiciales, tales como rectificaciones de acta, matrimonios, divorcios, defunciones, registros de nacimiento, adopciones, aclaraciones de acta y cambios de identidad de género. Por ejemplo, detalló que, para contraer matrimonio es necesario confirmar que ambos contrayentes se encuentran solteros para que tenga validez el matrimonio y no se incurra incluso en delito de bigamia.

De igual manera, para la custodia, patria potestad, restricción de acercamiento a las y los infantes, estos constan en las sentencias o bien como nota marginal en las actas de las niñas, niños y adolescentes, señaló.

García Cancino ahondó que cada año entre 20 y 25 mil personas realizan algún tipo de actualización en su identidad jurídica, mientras que desde el año 2021 a la fecha más de 130 mil michoacanos han modificado su estatus de identidad, de ahí la necesidad de las instituciones de confirmar que el estatus jurídico de la persona se mantiene vigente.