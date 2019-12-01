Acoso sexual laboral debe analizarse con perspectiva de género para garantizar el acceso a la justicia: jueza Emma Casandra León

Morelia, Michoacán, 13 de julio de 2026.- El acoso sexual laboral constituye una forma de violencia y discriminación que debe analizarse con perspectiva de género, debido a que estas conductas responden a relaciones de poder y generan afectaciones diferenciadas, particularmente hacia las mujeres, señaló Emma Casandra León Rivera, jueza del Juzgado Segundo Laboral de Morelia, durante su participación en el programa El Arte de lo Bueno y lo Justo, producción del Poder Judicial de Michoacán en colaboración con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión.

Durante la entrevista explicó que el hostigamiento y el acoso sexual son figuras distintas, cuya diferencia principal radica en la existencia o no de una relación de jerarquía entre quien ejerce la conducta y quien la recibe. Asimismo, destacó que las personas juzgadoras tienen la obligación de resolver estos asuntos con perspectiva de género, analizando el contexto, las condiciones de vulnerabilidad y evitando que estereotipos o prejuicios influyan en la valoración de las pruebas.

La jueza abordó las conductas que pueden constituir acoso sexual laboral, como comentarios de contenido sexual, insinuaciones, mensajes o tocamientos no consentidos, e hizo un llamado a denunciar estos hechos. Explicó que, aunque este tipo de conductas suele ocurrir en espacios privados, existen criterios jurídicos que permiten valorar integralmente las pruebas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas.

Como ejemplo de la aplicación de la perspectiva de género, compartió el caso de una trabajadora que, tras denunciar actos de acoso dentro de su centro laboral, obtuvo una resolución que no solo contempló la reparación correspondiente, sino también medidas para prevenir la repetición de estas conductas, entre ellas la capacitación obligatoria del personal involucrado y la revisión de los protocolos internos del centro de trabajo.

Destacó que el Poder Judicial de Michoacán cuenta con mecanismos institucionales para prevenir y atender estas conductas, como las atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial y el Buzón Naranja.

Este episodio de El Arte de lo Bueno y lo Justo puede verse por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión y en las redes sociales oficiales del Poder Judicial de Michoacán. Disponible en: https://youtu.be/63_xpbkswbY