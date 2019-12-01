Acompaña IEM renovación del Concejo Comunal de Administración de Sevina, Nahuatzen

Morelia, Michoacán, 27 de octubre de 2025. Con el acompañamiento del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), las y los habitantes del pueblo purépecha de Santa María Sevina, perteneciente al Municipio de Nahuatzen llevaron a cabo la renovación del Concejo Comunal de Administración para el periodo 2026–2028, mediante un proceso democrático y participativo que reafirma el ejercicio de los derechos político-electorales de las comunidades indígenas.

La jornada inició a las 10:00 horas con el registro de habitantes de los cuatro barrios que integran la comunidad: San Bartolo, San Miguel, San Francisco y Santo Santiago, donde se realizaron asambleas informativas y de deliberación para presentar las propuestas de mujeres y hombres postulados por cada barrio.

Durante este ejercicio, las personas propuestas aceptaron su participación y fueron votadas a mano alzada por las y los comuneros. En cada barrio, las dos personas con mayor número de apoyos una mujer y un hombre fueron seleccionadas para ser ratificadas en la Asamblea General, máximo órgano de decisión de la comunidad.

Posteriormente, durante la Asamblea General, y con la presencia de la Comisión de Enlace de Santa María Sevina, así como de la Consejera Electoral Claudia Marcela Carreño Bravo, integrante de la Comisión para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas (CEAPI) del Instituto, personal de la Coordinación de Pueblos Indígenas y personal del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), se llevó a cabo la ratificación y toma de protesta de las y los integrantes del nuevo Concejo Comunal de Administración 2026–2028, quedando conformado de la siguiente manera:

· Joel Cabildo Medina – Coordinador General – Barrio San Francisco

· Karla Stephannie Valencia Chávez – Servicios Comunales – Barrio San Francisco

· Javier Méndez Gutiérrez – Finanzas – Barrio Santo Santiago

· Ana Gonti Ramírez González – Programas Sociales – Barrio Santo Santiago

· Rafael Hernández Guzmán – Honor y Justicia – Barrio San Bartolo

· Michelle Chávez Ocampo – Educación, Cultura y Deporte – Barrio San Bartolo

· Artemio Herrera Ramírez – Infraestructura y Obras – Barrio San Miguel

· Anahí Chávez Morales – Contraloría – Barrio San Miguel