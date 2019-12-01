Acciones del Órgano de Administración Judicial generan certeza y transparencia en los procesos: magistrada Mayra Xiomara Trevizo Guízar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 09:36:49
Morelia, Michoacán, 27 de octubre de 2025.- El objetivo primordial del Órgano de Administración Judicial, uno de los nuevos organismos del Poder Judicial, es generar certeza y transparencia en todos sus procesos administrativos, de manera que sean claros, precisos y accesibles tanto para la ciudadanía como para el personal judicial.

En el episodio de El Arte de lo Bueno y lo Justo, la magistrada Mayra Xiomara Trevizo Guízar destacó la importancia del trabajo que realizan las Comisiones de Administración y de Carrera Judicial, pilares fundamentales para consolidar una institución moderna, eficiente y confiable, a la par que aborda las acciones que se están impulsando y los retos que se enfrentan.

La magistrada civil de la región Uruapan, quien integra este Órgano y preside la Comisión de Carrera Judicial, destacó que se impulsa el desarrollo profesional del personal a través de la capacitación continua y la promoción basada en el mérito y la trayectoria, de manera que las personas servidoras públicas se mantengan preparadas y comprometidas con una administración e impartición de justicia de calidad.

El episodio ya está disponible en las plataformas oficiales del Poder Judicial: https://www.youtube.com/watch?v=6jxGnhNMy8U; asimismo, se transmite por la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y por Vox FM en el 103.3 de Morelia.

El Arte de lo Bueno y lo Justo es un programa que acerca el quehacer del Poder Judicial de Michoacán a las y los ciudadanos, reiterando la misión de una institución de puertas abiertas, cercana a la sociedad.

Noventa Grados
