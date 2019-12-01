Acción Nacional, un partido abierto a la ciudadanía: Carlos Quintana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 18:18:20

Morelia, Michoacán, a 25 de marzo del 2026.- Acción Nacional es un partido que camina de la mano de todas y todos los ciudadanos que buscan corregir el rumbo de Michoacán, afirmó Carlos Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo (CDE) del PAN.

El Jefe Estatal del PAN destacó que Acción Nacional ha decidido abrir todas las candidaturas a mujeres y hombres que integran los diversos sectores sociales, para contar con los mejores perfiles rumbo al proceso electoral del 2027.

"Acción Nacional es el partido de las y los ciudadanos, donde mujeres y hombres que destacan en los diversos sectores sociales podrán participar en el proceso electoral del 2027, cuando Michoacán se pintará de azul", señaló.

Quintana Martínez dejó en claro que las y los ciudadanos que deseen ser abanderados por Acción Nacional, tendrán que compartir los valores de este partido, como el bien común, el respeto a la dignidad humana y la defensa de la vida.

"El PAN se abre al 100 por ciento a la ciudadanía, entregando las candidaturas del próximo proceso electoral a todo aquel ciudadano o ciudadana que desee encabezar los esfuerzos del Partido Acción Nacional, compartiendo los valores de nuestra institución con compromiso, visión, liderazgo y, por supuesto, trabajo", precisó.