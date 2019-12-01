Acción Nacional realizará Foro de Medio Ambiente en Morelia

Acción Nacional realizará Foro de Medio Ambiente en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 19:18:22
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Morelia, Michoacán, a 15 de octubre del 2026.- El Partido Acción Nacional (PAN) realizará el próximo sábado el Foro de Consulta sobre Medio Ambiente, que forma parte de la Plataforma Política Nacional del 2027, la cual recoge las voces de militantes y simpatizantes rumbo a los retos que enfrentará Michoacán y el país el año próximo.

Carlos Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, informo que este Foro de Consulta iniciará a las 09:00 horas del sábado 17 de octubre, en el Hotel Mansión Solís, ubicado en la Avenida Acueducto #344, en la colonia Chapultepec Norte, en Morelia.

El Jefe Estatal de Acción Nacional precisó que este Foro es encabezado por Julio Castillo López, Presidente de la Comisión Nacional de la Plataforma Política Nacional 2027; así como por Priscila Vera, Coordinadora Nacional de Medio Ambiente; y Benjamín Farfán Reyes, Presidente del Comité Municipal del PAN en Morelia.

Agregó que el Maestro Juan Elvira Quesada, ex Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el gobierno del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, presentará la conferencia “El medio ambiente desde la perspectiva humanista”.

Quintana Martínez señaló que el Foro incluye un panel de propuestas para el cuidado de la casa común, en el que participarán Sayda Rodríguez, diputada del Congreso de Yucatán, con el tema Naturaleza Protegida y Estado de Derecho; Sandra Herrera Flores, especialista en medio ambiente, con la ponencia Ciudades para las personas y economía verde para las familias; así como Susana Mendoza, académica, con la conferencia Seguridad hídrica y campo vivo.

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