Acción Nacional condena asesinato de mexicano en EUA y exige justicia

Morelia, Michoacán, a 8 de julio del 2026.- Acción Nacional condena el asesinato del migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, y exige una investigación a fondo que permita tener justicia en este artero crimen.

Carlos Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, afirmó que el homicidio de nuestro paisano mexicano se suma a una larga lista de asesinatos de migrantes a manos de autoridades de Estados Unidos, por lo que urgió al gobierno del Cártel de Morena a fijar una política exterior que permita el respeto a la vida y a los derechos humanos de nuestros connacionales.

"Este lamentable hecho no es un incidente aislado y se suma a una profunda y alarmante crisis de derechos humanos que ya registra un repunte histórico en lo que va del 2026, convirtiéndose en uno de los años más letales para la comunidad migrante en territorio estadounidense", dijo Quintana Martínez.

El Jefe Estatal del PAN precisó que los mexicanos continúan buscando mejores oportunidades de vida en Estados Unidos, ante la grave crisis que enfrenta Mexico por la falta de empleos, inseguridad, deficientes servicios de salud y una caída constante de la economía nacional.

"Desde Michoacán, un estado con una profunda vocación migrante y con millones de connacionales viviendo en el exterior, reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la defensa de la vida, la dignidad y los derechos de nuestros hermanos migrantes. No permitiremos que la búsqueda de una vida mejor siga costando vidas mexicanas", mencionó.

A su vez, Andrea Villanueva Cano, secretaria de Atención al Migrante del CDE del PAN, advirtió que el uso de la fuerza letal en procedimientos de detención administrativa en Estados Unidos es inaceptable y vulnera de manera sistemática los tratados internacionales.

"Exigimos formalmente una investigación transparente de las autoridades competentes en Estados Unidos, para que realicen el esclarecimiento exhaustivo de los hechos, incluyendo la liberación inmediata de los videos de las cámaras corporales de los agentes involucrados, garantizando así que no haya impunidad", señaló Villanueva Cano.

Andrea Villanueva también exigió a la Cancillería mexicana que emita un pronunciamiento contundente y dé un seguimiento puntual a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la red consular mexicana, para brindar todo el apoyo legal, consular y humano a la familia de la víctima.