Acción Nacional avanza en capacitación a militantes y simpatizantes de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Marzo de 2026 a las 17:59:41

Tangancícuaro, Michoacán, a 22 de marzo del 2026.- Acción Nacional avanza en la capacitación de militantes y simpatizantes, rumbo al proceso electoral del 2027, en el que de la mano de las y los ciudadanos el PAN pintará de azul a Michoacán.

Esta capacitación forma parte de la estrategia “Comunicación Política y Narrativa Persuasiva”, impartida por el Maestro Christián Gutiérrez Alonso, Secretario de Comunicación del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN.

“Esta capacitación permitirá que las y los ciudadanos, desde sus diversos sectores sociales, cuenten con las herramientas necesarias para participar de forma activa en el proceso del 2027, al que acción Nacional llegará como el único partido con un crecimiento constante”, explicó Christián Gutiérrez.

Por su parte Anabey García Velasco, Secretaria de Formación y Capacitación del CDE del PAN, señaló que a esta capacitación asistieron militantes y simpatizantes de municipios como Tangancícuaro, Zamora, Nahuatzen, Zacapu, Pajacuarán, Chilchota, Jacona y Paracho, quienes replicarán lo aprendido en sus respectivos sectores para impulsar la participación de las y los ciudadanos en la vida democrática de Michoacán.

"Acción Nacional refrenda su compromiso de impulsar la participación activa de las y los michoacanos en los procesos electorales de los municipios, del estado y del país, con el único propósito de construir el bien común de todas y todos", dijo.

A su vez, Fernando López, Presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) del PAN en Jacona, mencionó que las y los partícipes en esta capacitación ahora podrán competir con mejores herramientas en el proceso electoral venidero.

“Ahora tenemos las herramientas necesarias para transmitir los mensajes de Acción Nacional a las y los ciudadanos; este taller nos muestra el camino para pintar de azul a Michoacán”, indicó.

Cabe mencionar que esta capacitación será replicada en los próximos fines de semana en las regiones de Los Reyes, Apatzingán, Tancítaro, Zacapu y Sahuayo.