Acción maquiavélica, mentir a la población con la creación de tres nuevos municipios: Martín Arango García

Querétaro, a 25 de febrero de 2025.- El presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro, Martín Arango García, tachó de irresponsables a los quienes mienten a la población, haciéndoles creer que la creación de nuevos municipios es una opción para el desarrollo de la entidad, siendo que esta acción inflaría la nomina por la conformación de una administración municipal.

Recalcó que esta es una acción maquiavélica, el tratar de llegar a población con propuestas sin sentido como la creación de tres nuevos municipios, Santa Rosa Jáuregui, Santiago Mezquititlán y Vizarrón, los cuales tendrían que ser desincorporados de Querétaro, Amealco de Bofill y Cadereyta de Montes, respectivamente.

“Maquiavélicamente creen que van a ganar votos buscando el respaldo de estas iniciativas mientras son irresponsables con la gente porque el crear nuevos municipio implica la creación de burocracia y eso no se lo dicen a la gente y con mucha irresponsabilidad andan pregonando de la creación de nuevos municipios”.

Puntualizó que, en esta época, muchos gobernantes dicen cosas al vapor, sin que estas correspondan a la realidad que se vive, debido a la complejidad que existe para la creación de nuevos municipios y las especificaciones poblacionales, geográficas, económicas y sociopolíticas que implica la reestructuración de una demarcación.

“La alcaldesa (de Cadereyta) ha sido incapaz de negociar con los trabajadores sindicalizados y actualmente no se prestan los servicios públicos y el partido que gobierna en Cadereyta quiere promover otro municipio parece que la lo que quieren es que la gente viva mal, que no pueda crecer y no pueda aspirar a tener mejores condiciones de vida, parece que lo que quieren es que la gente quede hundida en peores condiciones de vida en lugar de mejorar la calidad de vida de sus habitantes”.

Declaró que el generar nuevos municipios puede implicar un colapso económico en el estado, debido a la creación de nominas para nuevos cargos públicos, así como el establecer sedes para los distintos departamentos gubernamentales que se conforme.

“Tienen que mantener a un presidente municipal, a un Cabildo y una nómina forzosamente porque el trabajo de los empleos se debe remunerar y no quede dinero para los servicios públicos municipales esta es una visión que hemos tenido desde hace años y creo que la muestra es que menos es más”.