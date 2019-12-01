Acatan ley seca comercios cercanos al estadio Corregidora: Eric Gudiño

Acatan ley seca comercios cercanos al estadio Corregidora: Eric Gudiño
Autor: Fernando Trejo / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 20:25:06
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Querétaro, México, 6 de julio de 2026.- El titular de la Secretaría de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres, informó que los dueños y encargados de los 85 establecimientos cercanos al estadio Corregidora y del Centro Histórico cumplieron con la ley seca establecida por las autoridades estatales y municipales que se implementó por el juego de México vs Inglaterra.

Detalló que los establecimientos que acataron la medida fueron principalmente tiendas como Oxxo, Super Q, Asturiano, entre otras tiendas de conveniencia, con la finalidad de evitar el consumo de alcohol en vía pública.

“Fue una medida preventiva que se aplicó en solo una parte del primer cuadro de la ciudad, se notificó a 85 establecimientos (…) para evitar que pudiera haber consumo de alcohol excesivo en la calle, se cumplió cabalmente”, dijo.

De igual manera, reconoció que dos establecimientos fueron clausurados en el municipio de El Marqués, aunque no detalló las causas de la sanción.

“Hubo dos clausuras que tuvieron que ver con otros hechos en el municipio de El Marqués”.

En el mismo escenario, planteó que los operativos para evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, puntualizó que también se realizan en el Méxiq Zona Fest, donde hubo restricciones, ya que el inmueble del estadio Corregidora está bajo los cuidados y lineamientos del Poder Ejecutivo del estado.

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