Abuchean a Clara Brugada durante el showrun de Checo Pérez en CDMX

Abuchean a Clara Brugada durante el showrun de Checo Pérez en CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 21:59:45
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Ciudad de México, 28 de octubre de 2026.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, recibió abucheos y silbidos durante su participación en el show run del piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, realizado este miércoles en Paseo de la Reforma, como parte de las actividades previas al Gran Premio de México.

La mandataria participó en la apertura de la exhibición, donde entregó un reconocimiento al piloto por su trayectoria en la Fórmula 1 y por alcanzar las 300 carreras en la categoría. Sin embargo, su aparición frente a los asistentes estuvo acompañada de muestras de desaprobación por parte de algunos sectores del público.

A través de sus redes sociales, Brugada compartió el reconocimiento que entregó a Pérez y agradeció al automovilista por acercar su pasión a miles de familias. También destacó su trayectoria y lo consideró un ejemplo para millones de personas en la capital y el resto del país.

El evento reunió a miles de aficionados en el tramo de Paseo de la Reforma entre el Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora, donde pudieron ver a Checo Pérez al volante de un monoplaza durante una exhibición organizada previo a la carrera de este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

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