Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 17:29:31

Morelia, Michoacán, 27 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Educación del Estado (SEE) anuncia la puesta en marcha del horario de invierno ante las bajas temperaturas y frentes fríos previstos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) debido al fenómeno “El Niño”.

Con esta medida, los planteles públicos y privados de educación básica recorren media hora su entrada y salida habituales del 1 de diciembre de 2026 al 19 de febrero de 2027. La disposición busca prevenir y disminuir enfermedades respiratorias, así como proteger a las comunidades escolares durante los meses de mayor frío.

Esta disposición aplica en los municipios de la entidad con excepción de las regiones de la Costa y Tierra Caliente, que comprenden Apatzingán, Buenavista, Parácuaro, Carácuaro, Huetamo, Nocupétaro, San Lucas, Turicato, Aquila, Chinicuila, Arteaga, Coahuayana, Lázaro Cárdenas, Tumbiscatío, Churumuco, La Huacana, Gabriel Zamora, Múgica, Nuevo Urecho y Villa Madero.

Las autoridades escolares permiten que el estudiantado use prendas abrigadoras adicionales al uniforme, como guantes, gorros, bufandas y chamarras. Asimismo, se mantienen activos los filtros sanitarios para canalizar al médico a quienes presenten síntomas respiratorios y se reorientan las clases de educación física o actividades al aire libre hacia espacios cerrados. La circular puede consultarse en el enlace: https://see.michoacan.gob.mx/circulares-see/