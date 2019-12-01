Abren las oficinas centrales de la Coordinación de Protección Civil Universitaria de la UAQ

Querétaro, Querétaro, a 11 de febrero de 2026.- Con una inversión de 357 mil pesos, este día se aperturaron las oficinas centrales de la Coordinación de Protección Civil Universitaria, (CPCUAQ) de la Universidad Autónoma de Querétaro, las cuales fueron remodeladas con el apoyo de la diputada Teresita Calzada Rovirosa, integrante de la 61 Legislatura Local por Movimiento Ciudadano.

La entrega de la obra de remodelación se realizó en el marco del programa "Ruta 18" que encabeza la legisladora, quien aseguró que este proyecto tiene como objetivo principal dignificar los espacios de trabajo de quienes salvaguardan la integridad de la comunidad universitaria, permitiendo una transición de un modelo de protección civil reactivo a uno preventivo.

“La modernización de estas instalaciones beneficia directamente a una población de más de 35 mil personas, entre estudiantes y docentes. Además, la obra envía un mensaje de vanguardia y liderazgo en materia de protección civil”.

Flanqueada por Silvia Amaya Llano, rectora de la Máxima Casa de Estudios y Rafael Ernesto Porrás Trejo, coordinador de Protección Civil Universitaria, la diputada refirió que se ejecutaron mejoras críticas para la operatividad de la unidad como la modernización integral de las instalaciones eléctricas para garantizar el funcionamiento ininterrumpido del centro de operaciones; remodelación de sanitarios y adecuación de un área de descanso digna para el personal operativo que cubre jornadas extendidas; trabajos de pintura y adecuación en las oficinas administrativas y el centro de mando y la instalación de rampas de acceso para mejorar la movilidad y facilitar la entrada y salida rápida del personal y equipo de emergencia.

"Recibir la información previamente nos permite ser preventivos antes que reactivos; eso es lo que estamos buscando en Querétaro".

Anunció que, tras esta primera etapa exitosa, el programa "Ruta 18" entrará en una segunda fase de apoyos para continuar beneficiando a la Máxima Casa de Estudios y a otros puntos estratégicos del estado.

Con estas acciones, la diputada Teresita Calzada reafirmó su compromiso de que el Congreso sea una institución de puertas abiertas y de resultados tangibles que beneficien a toda la ciudadanía queretana.