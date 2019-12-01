Abren Bloque para atender trámites ciudadanos y evitar traslados por obras del Tren México-Querétaro

Querétaro, México, 13 de julio de 2026.- Para descentralizar los servicios gubernamentales y evitar traslados prolongados para la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Querétaro consolidó la apertura del Centro de Atención Municipal (CAM) Norte, ubicado en el complejo de Bloque, confirmó Adriana Fuentes Cortés, titular de la Secretaría de Atención Ciudadana.

Destacó que este nuevo espacio responde a una instrucción directa del alcalde FeliFer Macías para acercar la atención institucional a las familias que habitan en la zona norte de la capital sobre todo ahora que inician las obras por el paso del tren México-Querétaro en Bernardo Quintana.

“Con esta apertura, se beneficiará directamente a los habitantes de cuatro delegaciones como Félix Osores Sotomayor; Epigmenio González; Santa Rosa Jáuregui y Felipe Carrillo Puerto.

"Se hizo un grandísimo esfuerzo por traer todos los servicios y todos los trámites que atendemos en las ventanillas de planta baja de Centro Cívico. Esto va a apoyar prácticamente a evitar que la ciudadanía que vive en el norte de la ciudad se tenga que trasladar hasta el sur".

Cuestionada sobre la capacidad del nuevo centro, Fuentes aclaró que el CAM Norte albergará módulos de siete secretarías municipales, replicando la totalidad de los servicios que habitualmente se gestionan en la planta baja de la sede central. Incluso, adelantó que durante esta misma semana se proyecta incorporar la emisión del tarjetón para personas con discapacidad directamente en estas instalaciones.

Reveló una particularidad estratégica en la plantilla laboral del complejo, la cual está integrada por aproximadamente 35 personas.

"Todo el personal de las diferentes secretarías que estará aquí en el CAM vive en la zona norte de la ciudad. Eso fue algo que nos encargó el presidente, precisamente para evitarles traslados a ellos y no saturar el tránsito vial".

Aseveró que operará una ventanilla de Oficialía de Partes para la recepción de toda la correspondencia oficial; la gestión y entrega de respuestas de trámites de alta demanda, tales como; el dictamen e informe de uso de suelo; licencia de construcción y terminación de obras; atención especializada a paquetes, promotores y desarrolladores inmobiliarios, emisión del Ayuntamiento:

Emisión de constancias de residencia; habrá dos ventanillas exclusivas para asesorías y consultas técnicas; se podrán solicitar contratos de recolección de residuos sólidos urbanos, así como solicitudes para poda y derribo de árboles en vía pública y trámites relacionados con licencias de funcionamiento para comercios, entre otros.

“También habrá un módulo de consultas, asesorías y orientación sobre diversos pagos municipales y habrá dos ventanillas disponibles para el registro de fusión y subdivisión de predios, así como la asignación de números oficiales”.

Subrayó que existe una estrategia paralela para incrementar de forma sostenida los trámites en línea, encontrándose actualmente en un proceso de adaptación para sumar nuevos servicios digitales.

Recordó que el Centro Cívico recibe actualmente una afluencia diaria de entre 800 y mil personas, dependiendo de la temporada del año, por lo que se espera que el CAM Norte absorba un porcentaje importante de usuarios, desahogando las oficinas centrales y reduciendo los tiempos de espera para la ciudadanía.

A partir de este día se pondrá a disposición de la ciudadanía un catálogo de 54 trámites y servicios correspondientes a siete secretarías municipales. Con esta apertura, las autoridades proyectan absorber al menos el 50 por ciento de los usuarios que habitualmente se trasladan a Centro Cívico, beneficiando de manera directa a las delegaciones más pobladas de la capital, como Félix Osores Sotomayor e Epigmenio González. “El complejo se proyecta atender un promedio estimado de 460 trámites diarios”.

Enfatizó que esta sede busca ser una alternativa estratégica para los habitantes de la zona norte, reduciendo tiempos de traslado y contribuyendo a disminuir la saturación vial en arterias principales como el Boulevard Bernardo Quintana.

Aclaró que esta sede brindará atención de manera inicial desde hoy y hasta finales de agosto, periodo en el que se prevé el avance de las obras del complejo, permaneciendo sujetos a cualquier otra instrucción o extensión por parte del presidente municipal.

Confirmó que las oficinas centrales de Centro Cívico continuarán laborando de forma regular, manteniendo sus horarios y servicios habituales.

Reiteró el llamado a la población que habita en el norte de la ciudad a priorizar el uso del CAM Norte, aprovechando la cercanía y la presencia de las dos ventanillas de Catastro, las mesas de asesoría de Desarrollo Urbano, Servicios Públicos y las áreas operativas de Finanzas y Desarrollo Sostenible que ya se encuentran brindando servicio integral en el nuevo espacio”.