Abre Quiroga convocatoria para elegir a la Reina de las Fiestas Patrias 2025

Quiroga, Michoacán, a 29 de agosto 2025.- En un ambiente de tradición y alegría, el Ayuntamiento de Quiroga, en coordinación con el Sistema DIF Municipal, lanzó la convocatoria para elegir a la Reina de las Fiestas Patrias 2025, un certamen que va más allá de la belleza: busca reconocer a las jóvenes como futuras embajadoras del municipio, orgullosas portadoras de su identidad y representantes de la riqueza cultural quiroguense.

Al respecto, la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, detalló que este evento, que año con año fortalece el sentido de pertenencia, es ya una tradición entre la juventud de Quiroga, donde las participantes no sólo comparten su talento y simpatía, sino que también se preparan para transmitir los valores, logros e historia de la comunidad en cada espacio donde representen al municipio.

La convocatoria está abierta para jóvenes originarias de Quiroga, sus rancherías y comunidades, con edades entre 18 y 25 años, solteras y sin hijos, que cuenten con disponibilidad para participar en las actividades y eventos oficiales.

La Reina de las Fiestas Patrias 2025 obtendrá un premio de 3 mil pesos; Señorita Quiroga 2025 de 2 mil pesos y Señorita DIF 2025 mil pesos; por lo que, las interesadas podrán inscribirse del 1 al 5 de septiembre en oficinas del DIF Quiroga, en un horario de 10:00 a.m. a 2:30 p.m.

González Sánchez detalló que la convocatoria contempla tres momentos clave para las participantes: el 10 de septiembre tendrán su primera aparición en el tradicional desfile, donde podrán presentarse ante la ciudadanía y compartir con orgullo su identidad quiroguense.

Y el 12 de septiembre se llevará a cabo el certamen oficial, una velada llena de talento, cultura y alegría en la que se elegirá a la Reina de las Fiestas Patrias 2025, así como a Señorita Quiroga y Señorita DIF; finalmente, el 15 de septiembre, durante los festejos patrios, se realizará la coronación oficial, donde las ganadoras recibirán el reconocimiento de todo el municipio como representantes de la juventud, la tradición y el orgullo de Quiroga.

Por ende, la alcaldesa invita a todas las jóvenes quiroguenses a vivir esta experiencia que celebra la belleza, el talento y el orgullo de ser parte de Quiroga, reforzando así los lazos de identidad y tradición que distinguen al municipio.