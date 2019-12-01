Abraham Espinoza Villa fortalece el diálogo con sindicatos del sector salud

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 13:51:46

Morelia, Michoacán, 3 de diciembre.- El diputado Abraham Espinoza Villa sostuvo una reunión con representantes de los distintos sindicatos del sector salud en Michoacán, con el propósito de escuchar de manera directa las inquietudes que motivan la protesta que actualmente mantienen en el estado.

El legislador destacó que las y los trabajadores de la salud han expresado demandas legítimas relacionadas con el cumplimiento del escalafón, la homologación de prestaciones y la mejora de condiciones laborales, aspectos indispensables para garantizar el bienestar de quienes todos los días cuidan de las familias michoacanas.

“Como presidente de la Comisión de Salud seré un interlocutor responsable. Haré todo lo que esté a mi alcance para apoyar sus peticiones, que considero justas y fundamentales para fortalecer el sistema de salud”, afirmó Espinoza Villa.

Durante el encuentro, representantes sindicales reconocieron la disposición del diputado y destacaron que, al ser médico de profesión, comprende plenamente la naturaleza de sus demandas y la importancia de dignificar la labor sanitaria.

El legislador reiteró su compromiso de avanzar en soluciones que permitan dar respuesta a estas exigencias y construir un escenario de justicia laboral para el personal sanitario.

“Seguimos del lado de quienes cuidan de nuestra gente. Escucharles personalmente es el primer paso; ahora trabajaremos desde la Comisión de Salud para que sus demandas sean atendidas con seriedad”, puntualizó.

Finalmente, hizo un llamado a mantener el diálogo abierto y privilegiar los acuerdos que garanticen condiciones dignas para las y los trabajadores del sector salud, reconociendo su labor como un pilar fundamental del bienestar en Michoacán.