Abraham Espinoza, celebra aprobación de validez jurídica de documentos viales digitales

Morelia, Michoacán, a 09 de julio de 2026.– En sesión ordinaria, el Pleno de la LXXVI Legislatura aprobó el dictamen que reforma la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado para reconocer con plena validez jurídica la licencia de conducir y la tarjeta de circulación en formato digital. La iniciativa, presentada por el diputado Abraham Espinoza Villa (PVEM), fue respaldada por todas las fuerzas políticas y consolida un proceso de modernización que hoy beneficia a miles de michoacanas y michoacanos.

Desde la tribuna, el legislador del PVEM explicó que la tecnología ha transformado la forma en que las personas realizan sus actividades diarias, y cada vez son más los servicios públicos que incorporan herramientas digitales para hacer los trámites más ágiles, seguros y accesibles.

“Nuestro deber como legisladores es garantizar que esa evolución también encuentre respaldo en la ley. Con esa visión fue presentada la iniciativa que hoy estamos dictaminando. El objetivo siempre fue reconocer jurídicamente el uso de documentos digitales en materia de movilidad y brindar certeza tanto a la ciudadanía como a las autoridades responsables de hacer cumplir la ley”, señaló Espinoza Villa.

El diputado reconoció la voluntad del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla por impulsar la implementación de la licencia de conducir y la tarjeta de circulación en formato digital, pero subrayó que las decisiones administrativas permiten poner en marcha políticas públicas, mientras que las leyes garantizan que esas políticas permanezcan en el tiempo.

“Los avances que generan beneficios para la ciudadanía deben convertirse en instituciones, no quedarse únicamente como decisiones de gobierno. Con esta reforma, los documentos digitales quedan reconocidos expresamente en la ley, lo que garantiza su continuidad y evita que su permanencia dependa de la visión o de las prioridades de futuras administraciones”, afirmó.

La reforma también fortalece la seguridad jurídica, ya que los documentos digitales emitidos por las plataformas oficiales del gobierno del estado podrán verificarse en tiempo real, lo que reduce riesgos de falsificación y brinda mayor certeza tanto a las autoridades como a las personas usuarias.

Otro aspecto destacado es que la recuperación de la documentación digital o su utilización en un nuevo dispositivo no implicará volver a pagar por un derecho previamente adquirido.

“La tecnología debe servir para facilitar la vida de las personas y hacer más eficiente la administración pública. No es justo que un ciudadano que ya pagó su licencia tenga que pagar de nuevo si pierde su celular”, enfatizó el legislador.

Espinoza Villa concluyó su intervención señalando que las mejores reformas son aquellas que trascienden los periodos de gobierno. “Cuando una política pública demuestra su utilidad, corresponde al Poder Legislativo darle estabilidad, certeza jurídica y permanencia. Eso es precisamente lo que hoy estamos haciendo”, sentenció.

Con esta aprobación, Michoacán se coloca a la vanguardia en materia de digitalización de trámites vehiculares, sumándose a entidades como la Ciudad de México y el Estado de México, donde ya opera este esquema con plena validez jurídica.