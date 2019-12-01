Abatimiento de “El Mencho”, golpe estratégico contra el narco: Mejía Berdeja

Ciudad de México, 24 de febrero del 2026.- El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja afirmó que el abatimiento durante un operativo de las fuerzas armadas y de seguridad de uno de los principales líderes del crimen organizado que operaba en territorio nacional representa un golpe estratégico contra las estructuras del narcotráfico y un avance relevante en el fortalecimiento de la seguridad pública en México.

Luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional confirmara el abatimiento del narcotraficante conocido como “El Mencho”, el legislador federal señaló que esta acción es resultado de labores sostenidas de inteligencia, coordinación interinstitucional y operativos conjuntos entre fuerzas armadas y corporaciones policiales.

“Se trata de una intervención de alto impacto que refleja el compromiso del Estado mexicano para enfrentar a los grupos delincuenciales que tanto daño han causado a la población. No sólo por la distribución de drogas, sino por la violencia sistemática, la extorsión, la disputa territorial y la afectación directa a la estabilidad institucional del país”, expresó.

Mejía Berdeja, ex Subsecretario de Seguridad Pública, recordó que desde que se declaró la llamada “guerra contra el narcotráfico” con Felipe Calderón, México ha enfrentado una etapa compleja marcada por la fragmentación de organizaciones criminales y la intensificación de conflictos entre cárteles. En ese contexto, sostuvo que las actuales estrategias priorizan inteligencia operativa, desarticulación financiera y coordinación federal.

El diputado federal por el Partido del Trabajo (PT) reconoció el trabajo de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, del gabinete de seguridad pública federal y de las fuerzas armadas, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República que participaron en el operativo. Subrayó que la estrategia no se limita al despliegue táctico, sino que incorpora inteligencia, análisis de información, seguimiento y acciones focalizadas para ubicar objetivos prioritarios.

Asimismo, destacó la coordinación encabezada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, en representación del gobierno federal. “No estamos hablando únicamente de fuerza militar o policial, sino de un esquema integral de inteligencia que permite identificar, ubicar y actuar con precisión frente a objetivos de alto riesgo”, apuntó.

Ricardo “El Tigre” Mejía advirtió que, tras este tipo de operaciones, es previsible que algunas células criminales intenten reaccionar con actos de violencia; sin embargo, afirmó que el debilitamiento de la estructura de mando impacta directamente en la capacidad operativa y financiera de estas organizaciones.

“Cuando se desarticula a un cabecilla de esta magnitud, se envía un mensaje claro, el Estado mexicano tiene capacidad institucional para actuar y para proteger a la ciudadanía”, sostuvo.

El legislador también expresó su reconocimiento a los elementos de seguridad que resultaron heridos durante la operación y rindió homenaje a quienes han perdido la vida en el cumplimiento de su deber en los últimos años. “Su labor es fundamental para restablecer la paz en regiones que han padecido la violencia del crimen organizado”, afirmó.

Finalmente, Ricardo Mejía Berdeja reiteró que el propósito central es reducir la violencia, debilitar el tráfico de sustancias ilícitas y devolver condiciones de tranquilidad a las comunidades afectadas.

“Lo importante es que estas estructuras criminales sigan siendo desmanteladas en su capacidad criminal, operativa y de manejo de recursos ilícitos. La paz se construye con acciones firmes, legales y coordinadas en defensa del pueblo de México”, concluyó el legislador federal Ricardo “El Tigre” Mejía.