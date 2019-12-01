Abandono al campo es insostenible, urge Armando Tejeda acción de Gobierno en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 13:25:30
Sahuayo, Michoacán, a 1 de diciembre de 2025.- El campo michoacano y sus agricultores están pidiendo ayuda, las condiciones en las que se encuentran no pueden continuar igual, expresó Armando Tejeda Cid, diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN). 

Al recordar las manifestaciones realizadas en diferentes carreteras del estado y país por productores, Tejeda Cid hizo un llamado al Gobierno Estatal para que de inmediato implemente acciones efectivas que permitan a los agricultores acceder a programas de apoyo al campo, fertilizantes, semillas, precios fijos, créditos, seguros agrícolas, abasto de agua, caminos saca cosechas. 

Subrayó que estos mecanismos son indispensables para que los agricultores puedan enfrentar los altos costos de producción y continuar con sus actividades.

“Lo cierres carreteros realizados por los productores del campo son una muestra del hartazgo en el que se encuentran, por el abandono, el olvido en el que tienen el Gobierno Federal y Estatal a este sector tan importante. Es urgente que se hagan acuerdos y se cumplan para fortalecer a los agricultores”. 

Asimismo, recalcó la necesidad de que el Gobierno Estatal gestione recursos y apoyos para que el campo michoacano se fortalezca, por la importancia que tiene a nivel nacional e internacional en la producción de alimentos como limón, mango, aguacate, lenteja, fresa, zarzamora, arándanos, guayaba, maíz, sorgo, caña de azúcar, jitomate, por mencionar algunos. 

“Es responsabilidad del Gobierno Estatal gestionar recursos para apoyar a los campesinos, debe asumir ese compromiso y mejorar las condiciones en las que está el campo en nuestro estado. Les han reducido los créditos, los seguros, bajado los precios de las cosechas, tienen menos apoyos. ¿Esa es la forma en la que se le paga a quienes nos dan de comer?”.

El diputado michoacano señaló que no es momento de culpar intereses partidistas o políticos, como forma de justificar el abandono en el que se tiene al campo; sino de asumir responsabilidades, recomponer el camino, escuchar a los productores del campo y fortalecer a quienes alimentan a las familias mexicanas.

