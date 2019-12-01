A un paso de ser aprobada Ley de Movilidad: Arturo Maximiliano García  

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 18:43:47

Querétaro, Querétaro, a 19 de octubre de 2026.- Tras casi cuatro años de permanecer en la "congeladora legislativa" entre estiras y aflojas políticos, debates técnicos y la persistente exigencia de colectivos urbanos, la nueva Ley de Movilidad del Estado de Querétaro se perfila finalmente para ser aprobada confirmó Arturo Maximiliano García Pérez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Morena.

Adelantó que será el próximo 30 de octubre cuando las comisiones unidas del Congreso local discutan y avalen un dictamen que promete redefinir las prioridades viales en la entidad.

Reconoció que la falta de un marco normativo actualizado dejó vulnerables a miles de peatones y ciclistas durante los tres años y 11 meses que duró el estancamiento de la iniciativa.

Cuestionado sobre si el retraso prolongado obedeció a una "desidia" política o a un freno intencional por parte de actores de legislaturas pasadas, como los señalamientos que apuntan al diputado Enrique Correa, el legislador evitó personalizar el conflicto y atribuyó la demora a la complejidad técnica y a la búsqueda de consensos entre dependencias estatales con visiones encontradas.

"Si fuera un tema de votos, como creo que se sugirió al principio de la intervención, lo hubiéramos sacado hace 10 meses. No fue un tema de votos, ha sido un tema de responsabilidad".

A pesar de que el documento se reportaba listo para su discusión, el coordinador parlamentario anunció una prórroga de 10 días antes de enviarlo al Pleno.

“La pausa responde a una revisión precautoria solicitada por la Junta de Servicios Parlamentarios para atender un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual prohíbe duplicar textualmente fragmentos de leyes generales federales en las normativas locales, blindando así la ley contra futuros recursos de inconstitucionalidad”.

A esto, dijo, se sumaron correcciones ortográficas y de redacción de última hora, evidenciando las carencias institucionales ante la ausencia de una comisión formal de estilo en el Poder Legislativo queretano.

“Más allá de los roces políticos, el eje central de la nueva legislación radica en el reconocimiento formal de la ‘pirámide de movilidad’, un cambio de paradigma que busca desplazar al vehículo particular del primer plano para otorgar derechos plenamente exigibles ante tribunales a los sectores históricamente invisibilizados”.

Señaló que la propuesta obliga a los municipios a planear infraestructura accesible, eliminando obstáculos cotidianos como postes estorbosos, banquetas intransitables o pasos imposibles para carriolas.

Aseveró que el proyecto fija la obligatoriedad de incorporar elementos de ciclovías y carriles confinados en los nuevos proyectos viales, hasta donde la viabilidad técnica lo permita y establece reglas claras de circulación, límites de velocidad y sanciones tanto para automovilistas como para usuarios de transporte alternativo (monopatines y bicicletas).