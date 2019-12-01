A un año de la campaña antiextorsión: solo 6 carpetas de investigación y una nueva modalidad delictiva

Morelia, Michoacán, a 20 de julio de 2026.- A un año del arranque de la campaña nacional contra la extorsión, surge otra modalidad delictiva en Apatzingán.

Al respecto, Julio César Franco Gutiérrez, consejero del Observatorio de Seguridad Humana de la Región Apatzingán y secretario técnico de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, reveló que hace unas semanas tuvieron conocimiento de un posible modus operandi, que es el secuestro exprés de conductores junto con sus unidades de carga de limón.

"Básicamente se trataría de secuestrar de manera exprés a conductores junto con sus vehículos de carga y pedir un rescate. Esto prende las alarmas porque sería una nueva modalidad de extorsión a las que ya de por sí son muy variadas y que conforman todo un sistema de extorsión en la región", explicó.

En cuanto a las carpetas de investigación, reveló que hasta el momento solo se han abierto seis por extorsión ante la Fiscalía General del Estado.

"Estas empezaron en septiembre, si no mal recuerdo. Pero siguen siendo pocas considerando el tamaño del problema. Nos preocupa que no esté teniendo la eficacia que esperábamos", señaló.

El consejero recordó que la unidad antiextorsión se instaló el 11 de julio de 2025, justo en las instalaciones del Tianguis Limonero, donde se integraron elementos de la Guardia Nacional, policía de investigación y la unidad especializada contra el secuestro y la extorsión de la Fiscalía del Estado, además del acompañamiento del gobierno federal, banderazo en el que también estuvo presente Bernardo Bravo, el entonces presidente de la asociación de citricultores.

Desde el observatorio, dijo, han promovido el número de denuncia 089 y recopilado los números telefónicos utilizados para extorsionar. Hasta ahora suman 42 números registrados.

"Hemos ubicado los números telefónicos que están siendo utilizados para la extorsión siempre que tenemos conocimiento a través de denuncias ciudadanas. Vamos por ahí del orden de 42 números registrados. Todo lo que está en nuestras manos, promover la línea de denuncia, señalar los números utilizados tanto para que sean denunciados como para que no conteste la ciudadanía si es que les llaman desde ellos. Esperamos entonces que sean las autoridades las que respondan en igual medida", afirmó en entrevista.

Franco Gutiérrez reiteró que la extorsión es el medio que alimenta a los grupos criminales.

"A través de este delito, los grupos criminales tienen acceso a los recursos que les permiten adquirir armamento de grado militar, contratar mercenarios que tienen conocimiento en la producción de estos artículos y el manejo de dispositivos como drones, además de reclutar a nuevos miembros, incluyendo a niñas, niños y adolescentes, para sustituir las bajas que diariamente tienen en sus enfrentamientos", subrayó.