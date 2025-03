A seguir luchando por los derechos de las niñas y mujeres convocó Adriana Campos Huirache

Morelia, Michoacán, a 6 de marzo de 2025.- Un llamado a reflexionar sobre los avances logrados, y a renovar nuestro compromiso con la igualdad de género, a luchar por un entorno libre de violencia para todas, hizo la diputada Adriana Campos Huirache en el marco de la entrega de la Condecoración “La Mujer Michoacana”.

Durante la sesión solemne, la diputada integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la LXXVI Legislatura Local reconoció el trabajo y trayectoria Yareni Pérez Vega y Jeanette Adriana Hernández Vega, quienes fueron galardonadas.

Recordó que existen miles de mujeres que dieron su vida por este país, que lucharon en lo público y en lo privado por nuestros derechos, que alzaron la voz y que hoy, a través de esta presea, es una forma de imprimir huella en la historia de nuestro estado y reconocer el gran trabajo para la sociedad y las mujeres michoacanas.

"Esta Tribuna es testigo, del eco de la voz de mujeres que se han manifestado, hasta lograr ser escuchadas, donde se ha dado la batalla para tener un estado más justo y equitativo para todas, donde haya igualdad, la presencia de ellas nos ha encaminado al presente, donde la paridad política es una realidad, donde podemos gozar de mayor libertad".

Si bien dijo que hoy es una realidad que las mujeres puedan participar en espacios públicos, no es suficiente, ya que se requiere también la garantía de seguridad, pues sigue existiendo violencia de género, los feminicidios no paran, el miedo se hace presente, muchas no regresan a su casa.

"La violencia de género sigue siendo una de las violaciones más graves de los derechos humanos. Millones de mujeres en todo el mundo son víctimas de violencia doméstica, abuso sexual y trata de personas. Mientras algunas otras están enfrentándose a la discriminación social, al acoso sexual y la falta de representación en posiciones de liderazgo".

Subrayó que el 8 de marzo no es solo una fecha en el calendario, sino un recordatorio a los desafíos pendientes por superar, donde cada acción cuenta en la construcción de un futuro más justo y equitativo.

Esta lucha, resaltó, no solo es de las mujeres, sino también de los hombres. "La igualdad de género no es un problema único de un género, es un problema social. Juntas y juntos, podremos construir un mundo en el que cada niña y mujer tenga la oportunidad de alcanzar su pleno potencial y vivir en un entorno de respeto, dignidad e igualdad".

"Hoy nos sentimos representadas en mujeres como Jeannet, luchadora social convencida de que el cambio se trabaja en comunidad, con el amor a su tierra y con compromiso en la educación de su entorno. Yareni Karla, una joven que nos enseña que no existen barreras y nos pone en la mesa un tema vital para nuestra sociedad: la inclusión de las mujeres en todos los aspectos".