“¿A quién denunciamos?”: Transportistas de Michoacán pagaron por destrozos en tranvías durante protesta de octubre

Morelia, Michoacán, a 16 de marzo de 2026.- A cinco meses de que integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo vandalizaran dos tranvías turísticos durante una manifestación, la Corporación Michoacana de Transportistas de Pasaje Sub Urbano y Foráneo asumió los daños materiales que ascendieron a 90 mil pesos.

Al respecto, Marco Antonio Saucedo Zavala, dirigente de la COMIT, explicó que, tras el incidente ocurrido el 12 de octubre, no interpusieron denuncias ante la Fiscalía General del Estado, argumentando la dificultad para señalar a los responsables directos de los destrozos contra las unidades turísticas.

"No pusimos denuncia porque, pues ¿a quién denunciamos? A quien corresponda o a quien nos señalara a alguien, no teníamos a quién señalar. Entonces decidimos no poner denuncia porque muy difícilmente iba a prosperar", apuntó.

Recordó que los dos vehículos de servicio turístico resultaron con afectaciones significativas, incluyendo defensas, puertas, cristales de ventanas y parabrisas. Aunque no fueron pérdida total, las reparaciones incluyeron el cambio de diversas piezas.

Respecto a la compensación por el perjuicio, el dirigente indicó que se gestionó apoyo a través de la COCOTRA ante el Gobierno del Estado. "Estamos en ese proceso todavía... Nos han dicho que sí nos van a dar el apoyo, pero estamos en ese proceso y vamos a seguir nosotros haciendo la gestión para que sea lo más pronto posible", señaló.

Saucedo Zavala también hizo un llamado a respetar los intereses de terceros durante las movilizaciones, ya que la interrupción del servicio afecta directamente a sectores como el turismo, del cual depende la economía de Morelia.