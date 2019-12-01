A propuesta de Conrado Paz, Congreso de Michoacán crea Comisión Especial para consulta sobre la Ley de Educación

Morelia, Michoacán, a 16 de octubre 2025.- A propuesta del diputado Conrado Paz Torres, el Pleno de la 75 Legislatura aprobó la creación de una Comisión Especial para atender la Acción de Inconstitucionalidad 168/2020 y su acumulada 177/2020, sobre la Ley de Educación del Estado de Michoacán de Ocampo.

Paz Torres indicó que con esta propuesta, se asegura que la entidad cumpla con sus obligaciones legales y los principios de inclusión, equidad y respeto a los derechos humanos, fortaleciendo con ello el marco jurídico y social en materia educativa en la entidad.

El Diputado por el Distrito 14 de Uruapan Norte, recordó que el Congreso del Estado se encuentra en desacato respecto a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señaló la falta de atención por parte de este Poder, con las personas que viven con alguna discapacidad, así como de los pueblos indígenas y afromexicanos, al no consultarlos para la construcción de la Ley de Educación que fuera aprobada por la 74 Legislatura en el año 2020.

Conrado Paz, destacó que los objetivos de la Comisión Especial serán, entre otros, asegurar la realización efectiva de las consultas a pueblos indígenas, afromexicanos y personas con discapacidad; promover un diálogo abierto y transparente con los sectores afectados; supervisar la elaboración de las reformas necesarias a la Ley de Educación para que estas cumplan con los estándares constitucionales e internacionales y garantizar el acceso a la información sobre el proceso legislativo a todas las partes interesadas.

De lo anterior, Conrado Paz hizo énfasis en la urgencia de sacar adelante los trabajos de esta Comisión Especial y no quedar en intentos y buenas intenciones, pues ya existe una ruta en el expediente jurídico y un convenio de colaboración con el Instituto Electoral de Michoacán, el órgano experto en la ejecución de los mecanismos para la participación ciudadana, por lo que no se puede seguir retrasando el cumplimiento de esta obligación con los sectores más vulnerables de la entidad.

Finalmente, el legislador uruapense hizo un llamado a seguir avanzando y que las consultas a la ciudadanía, se vuelvan un paso natural y obligatorio que someta las decisiones del Poder Legislativo al escrutinio público, convirtiéndose ello en una fortaleza para este Poder que representa los intereses y el bienestar del pueblo de Michoacán.

La integración de la Comisión Especial para dar seguimiento a la Consulta Pública para la Reforma a la Ley de Educación del Estado de Michoacán de Ocampo será integrada por las y los diputados: Eréndira Isauro Hernández, como presidenta; María Fabiola Alanís Sámano, Carlos Alejandro Bautista Tafolla y Antonio Tzilacatzín Carreño Sosa, como integrantes.