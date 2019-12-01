A México se le respeta y se le habla con la verdad: Jesús Mora

Morelia, Michoacán, 7 de julio de 2026.- El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora, respaldó la exigencia de la presidenta Claudia Sheinbaum para que se esclarezcan las versiones contradictorias sobre la posible intervención de autoridades estadounidenses en el traslado de Ismael “N”, y afirmó que ningún gobierno puede proporcionar explicaciones distintas a las instituciones mexicanas sobre un asunto que involucra nuestro territorio y nuestra soberanía.

“No se puede informar una cosa al Gobierno de México y después reconocer públicamente otra. La cooperación entre países requiere confianza, y esa confianza sólo puede existir cuando se habla con la verdad, se respeta a las autoridades mexicanas y se actúa dentro de la ley”, señaló.

Jesús Mora subrayó que el cuestionamiento no representa una defensa de ninguna persona acusada de cometer delitos. Se trata, dijo, de defender el derecho de México a conocer con precisión qué ocurrió, quiénes participaron y bajo qué autorización se realizó una operación con consecuencias para la seguridad nacional.

“México cuenta con instituciones, autoridades y leyes que deben ser respetadas. Ninguna agencia extranjera puede intervenir, realizar operaciones o actuar a espaldas del Estado mexicano. La colaboración internacional es necesaria para enfrentar a la delincuencia, pero colaboración no significa subordinación ni permiso para ocultar información”, sostuvo.

El dirigente estatal afirmó que la posición de Claudia Sheinbaum es firme y responsable: mantener la cooperación con Estados Unidos, pero exigir claridad y respeto. “A México no se le pueden dar versiones distintas según la conveniencia del momento. Somos una nación soberana y cualquier relación con otro país debe construirse con verdad, legalidad y respeto absoluto a nuestras autoridades”, concluyó.