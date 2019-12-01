A mes y medio de poner en marcha el modelo de Sinergia, se posiciona la FGE de Querétaro como la institución que ha realizado más cateos en el país

Querétaro, Querétaro, a 24 de marzo de 2026.- En mes y medio, que se puso en marcha el modelo Sinergia, la Fiscalía General del Estado, la estrategia se autorizó y ejecutaron 2 mil 199 cateos por la Fiscalía convirtiéndose en la institución que realizó más cateos en el país, triplicando la operatividad, afirmó Víctor Antonio de Jesús Hernández, titular de la dependencia.

En sesión solemne y ante los legisladores locales, De Jesús Hernández rindió su segundo de actividades al frente de la Fiscalía en donde destacó que se aseguraron 31 mil 875 dosis de drogas, lo que significa un aumento del 317 por ciento; además, se sacó de circulación 533 armas, traduciéndose en 286 por ciento de aumento en aseguramientos con respecto al periodo anterior.

Flanqueado de 22 diputados locales, indicó que, como parte de las acciones de Sinergia y gracias a la coordinación institucional, 1 mil 105 personas han sido detenidas en delito flagrante o para el cumplimiento de una orden de aprehensión, lo que se traduce en un 184 por ciento de aumento en detenciones derivadas de los cateos por diversas conductas ilícitas, tales como delitos contra la salud, homicidios, feminicidios, violencia familiar, delitos sexuales, robos en todas sus modalidades, fraudes, entre otros.

Precisó que, a lo largo de este periodo, se ejecutaron acciones orientadas al fortalecimiento institucional de la Fiscalía General del Estado, con el propósito de proyectar una imagen fuerte, moderna, actualizada, resaltando la creación del modelo Sinergia, con el que se propone consolidar la coordinación entre las instituciones de seguridad y potencializar la operatividad centrada en la investigación y persecución de los delitos.

El fiscal dio a conocer que mediante la estrategia Sinergia, se realizaron 1 mil 120 cateos en el mismo número de domicilios, lo que representa un incremento del 317 por ciento, lo que permitió el aseguramiento de 19 mil 728 dosis de narcóticos, alcanzando un incremento del 185 por ciento del total de sustancias ilícitas dosificadas respecto del periodo inmediato anterior.

“Durante el periodo que se informa se reportaron 55 mil 212 carpetas de investigación, lo que representa una disminución del 5.34 por ciento respecto al anterior, reflejando una baja en la incidencia delictiva del fuero común, como resultado de la implementación de Sinergia por Querétaro”.

Refirió que, la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio registró una disminución del 38 por ciento en muertes dolosas de mujeres, pasando de 29 a 18 casos; además de que se fortaleció la judicialización de los feminicidios, iniciándose 12 carpetas de investigación por feminicidio, logrando identificar a los responsables en todos los casos.

Señaló que en el año que se informa se creó la Vice Fiscalía de Formación y Capacitación fortaleciendo el Servicio Profesional de Carrera, impulsando el reclutamiento masivo de perfiles policiales, periciales y ministeriales. Asimismo, para reforzar la investigación del delito, se establecieron la Unidad Central de Delitos Patrimoniales y la Unidad de Delitos de Alto Impacto, enfocadas en proteger a víctimas y atender casos de alta complejidad con seguimiento especializado, respectivamente. Por otra parte, se creó la Unidad de Inteligencia y Análisis de la Policía de Investigación del Delito, la cual tiene a su cargo sistematizar los datos recabados durante la investigación de los delitos a través del uso de inteligencia para la conducción estratégica y táctica de la información obtenida.

“En materia de derechos humanos y seguridad, se creó la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, con enfoque de género”.

Además, dijo, se aprobó la creación de la Unidad Especializada en Extorsión, alineada con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para atender este delito de manera prioritaria. También se incorporó el Protocolo Homologado para delitos contra personas LGBTTTI+, fortaleciendo la investigación con enfoque de derechos humanos.

Expuso que, durante el periodo reportado, se destinaron 32 millones 192 mil pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública para fortalecer las especialidades forenses mediante la adquisición de equipo, vehículos, mobiliario y la actualización del Sistema IBIS. Además, se equipó el Centro de Resguardo Forense e Identificación Humana con tecnología de calidad internacional; y se creó la Unidad de Inteligencia y Análisis integró tecnología de última generación y personal especializado en las labores de investigación policial.

Informó que, en cuanto a infraestructura y equipamiento, se invirtieron más de 10 millones de pesos en la creación de un Banco de Armas y más de 5 millones en el primer comedor institucional. También se destinaron 4.7 millones de pesos en equipamiento policial, 71.8 millones de pesos en 113 vehículos institucionales para fortalecer la movilidad operativa y administrativa.

“Se adquirieron 31 vehículos especializados como parte de una inversión superior a 95 millones de pesos, para fortalecer las capacidades operativas de la Policía de Investigación del Delito. Además, se realizó la adquisición de mil 661 equipos, sistemas informáticos y licencias de software especializado, mediante una inversión de 16 millones 300 mil pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública”.

Aseveró que durante 2025 se obtuvo la donación de un inmueble con un valor de 35 millones 700 mil pesos; asimismo, se autorizó la desincorporación y enajenación de inmuebles en Cadereyta, Tequisquiapan y la Unidad de Justicia para Adolescentes, logrando su escrituración a favor de la fiscalía; con ello, se consolidó la propiedad de estos bienes y se fortaleció su autonomía patrimonial.

En reclutamiento, destacó, se alcanzó una cifra histórica de 958 aspirantes a la policía de investigación, superando en más de 600 registros al año anterior; la institución consolidó 32 nuevos perfiles como Técnico Superior Universitario y, desde el inicio de esta administración, se han integrado 72 suboficiales de investigación, lo que equivale a un aumento del 132 por ciento respecto al periodo previo y un crecimiento del 22 por cineto en policías en activo, avanzando en la reducción del déficit superior a 100 elementos con el que se recibió la corporación en el 2024.

Asimismo, 163 personas se registraron como aspirantes a fiscal, lo que representa un incremento del 52 por ciento Por otra parte, 64 personas se inscribieron en la Especialidad en Procuración de Justicia, constituyéndose en la segunda generación con mayor número de integrantes en los últimos nueve años y la primera en aceptar profesionales del derecho provenientes del sector del litigio y de otras ramas de la administración pública.