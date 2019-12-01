A favor del teleférico, 90 % de morelianos: Gladyz Butanda

A favor del teleférico, 90 % de morelianos: Gladyz Butanda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 14:55:31
Morelia, Michoacán, 17 de noviembre del 2025.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) emprendió jornadas de socialización para dar a conocer los avances del teleférico de Moreliq, a través de las cuales 9 de cada 10 morelianos se han pronunciado a favor de este nuevo medio de transporte. 

Así lo dio a conocer la titular de Sedum, Gladyz Butanda Macías, quien dijo que otro 80 por ciento de las y los ciudadanos abordados coincidió en que este medio de transporte revolucionará la movilidad en la capital michoacana. 

“Un punto a destacar es que, en esta labor de socialización, las y los morelianos se han pronunciado a favor de la construcción del teleférico, donde el 90  por ciento de los ciudadanos abordados percibe de buena manera la operación de este nuevo mecanismo de transporte, y otro 80 por ciento coincide en que beneficiará la movilidad en la capital”, dijo la funcionaria estatal en conferencia de prensa. 

Al dar a conocer esta información, Gladyz Butanda informó que el avance del teleférico es de un 48 por ciento, que se concentra principalmente en la fabricación del sistema electromecánico, así como en la fabricación de las cabinas con que operará este medio de transporte.

Noventa Grados
