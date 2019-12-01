¡A disfrutar sin preocupaciones! Listo operativo para ver a Carin León: SSP

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 15:11:45
Morelia, Michoacán, a 13 de agosto de 2025.- El Gobierno de Michoacán a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) instalará torres de videovigilancia y cámaras de reconocimiento facial al interior y exterior del Estadio Morelos, durante el concierto de Carin León el próximo 16 de agosto en el Jalo x las Mujeres.

Esto con la finalidad de garantizar un evento tranquilo y sin incidentes para beneficio de las y los asistentes. Será un concierto con ambiente 100 por ciento familiar y con causa para beneficio de miles de michoacanas.

Por ello, la Guardia Civil tendrá preparadas torres de videovigilancia, cámaras de reconocimiento facial al interior y exterior del recinto, y un centro de mando, que será operado por personal del C5 Michoacán. 

Aunado a lo anterior, también se contará con la presencia de personal del Agrupamiento Canino, para que los binomios realicen barridos en distintas zonas del inmueble, y en los filtros de revisión a fin de detectar drogas.

La SSP hace un llamado a informarse a través de los canales oficiales, llegar con puntualidad y seguir las indicaciones de las autoridades para que disfruten de este esperado espectáculo.

Noventa Grados
