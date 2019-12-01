A cinco días del TunaFest Internacional 2025, Quiroga se prepara para llenarse de alegría y cultura

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 17:36:47
Quiroga, Michoacán, a 13 de octubre 2025.– “Estamos a cinco días de que Quiroga se llene de colorido, música y tradición con el TunaFest Internacional 2025”, expresó con entusiasmo la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, al invitar a las familias quiroguenses y visitantes a disfrutar de este gran evento cultural los días 18 y 19 de octubre.

Con un ambiente lleno de alegría, el TunaFest Internacional reunirá a tunas y estudiantinas de España, Colombia y diferentes estados de México, que recorrerán las calles de Quiroga con sus canciones, su humor y su espíritu universitario, haciendo de cada presentación una verdadera fiesta.

Alma Mireya González Sánchez destacó que el evento no sólo representa una oportunidad para disfrutar del talento y la tradición de estas agrupaciones, sino también un impulso al turismo, la economía local y la convivencia familiar.

“Queremos que las calles se llenen de música, de cultura y tradiciones, que nuestras familias vivan una experiencia inolvidable y que quienes nos visiten se lleven el corazón alegre de Quiroga”, afirmó.

Durante el TunaFest habrá callejoneadas, presentaciones en plazas públicas y encuentros musicales, todos con entrada libre, para que habitantes y visitantes disfruten del ambiente festivo que caracteriza al municipio.

Con el respaldo del Gobierno Municipal, se garantiza una organización ejemplar, con seguridad, logística y promoción para que el TunaFest Internacional 2025 sea todo un éxito.

Quiroga se alista para vivir un fin de semana lleno de tradición, cultura y alegría, reafirmando su lugar como un municipio que vibra con el arte, la música y el orgullo michoacano.

