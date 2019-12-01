A 15 años de su origen, la transformación se mide en derechos, bienestar y resultados: Fabiola Alanís

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 13:54:14

Morelia, Michoacán, a 8 de octubre de 2026.- A 15 años de su nacimiento como movimiento social y político, Morena ha contribuido a transformar la agenda pública de México al colocar en el centro de las decisiones el bienestar, los derechos sociales, la recuperación del ingreso y la inversión pública y social, afirmó Fabiola Alanís.

La legisladora señaló que los resultados acumulados desde 2018 permiten dimensionar el cambio: entre 2018 y 2024, la pobreza multidimensional pasó de 41.9 a 29.6 por ciento, una reducción de 12.3 puntos porcentuales. En el mismo periodo, la pobreza extrema bajó de 7.7 a 5.3 por ciento, de acuerdo con la medición oficial de INEGI.

“Los datos muestran que México está viviendo una transformación profunda. Millones de personas han mejorado sus condiciones de vida y el Estado ha recuperado una responsabilidad fundamental: garantizar derechos y generar oportunidades para quienes durante décadas fueron relegados”, afirmó.

Fabiola Alanís destacó también la recuperación histórica del salario mínimo. En 2018 era de 88.36 pesos diarios y en 2026 alcanzó 315.04 pesos, mientras que el poder adquisitivo del salario mínimo registra una recuperación de 154 por ciento desde 2018, beneficiando directamente a 8.5 millones de personas trabajadoras.

A la par, México ha mantenido una fuerte capacidad para atraer capital. En 2025 registró 40 mil 871 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa, máximo histórico por quinto año consecutivo. En el primer trimestre de 2026 se contabilizaron además 23 mil 591 millones de dólares de inversión directa en México.

Para Fabiola Alanís, estos indicadores deben leerse junto con la expansión de infraestructura, vivienda, hospitales, carreteras, escuelas y programas sociales que buscan convertir la inversión pública en bienestar tangible.

“La diferencia se observa cuando el crecimiento económico se acompaña de mejores salarios, derechos sociales, infraestructura y oportunidades. El desarrollo no puede medirse solamente por cuánto crece la economía, sino por cómo ese crecimiento cambia la vida de las personas”, sostuvo.