Últimos días para obtener 10% de descuento en refrendo vehicular: Luis Navarro

Morelia, Michoacán, a 27 de enero de 2026.- El próximo 31 de enero será el último día para pagar el refrendo vehicular 2026 con descuento del 10 por ciento como estímulo al cumplimiento, informó el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro, quien manifestó que la puntualidad en el trámite representa un ahorro al pasar de mil 256 pesos a mil 130 pesos.

Destacó que la operación puede realizarse digitalmente, a través de la plataforma https://refrendodigital.michoacan.gob.mx/, con tarjeta de crédito o débito, con la ventaja de que puede realizarse desde cualquier equipo, las 24 horas del día, incluidos fines de semana, o generar una orden de pago para acudir con dinero en efectivo a una sucursal bancaria, centro comercial o tienda de conveniencia.

En el caso de quienes deseen pagar de manera presencial en las ventanillas de Recaudación, establecidas en todo el estado de Michoacán, deberán hacerlo por medio de tarjeta de crédito o débito, o solicitar una orden para acudir con efectivo e ir a alguna de las opciones mencionadas.

También dio a conocer que la fecha límite para no generar multas ni recargos en el pago del refrendo vehicular 2026, será el 30 de abril del presente año. "En la medida en que la población cumple con el pago de un derecho anual como es el refrendo vehicular, la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla capta recursos que orienta al desarrollo integral del estado, el cual es visible en todos los municipios".

Por último, se exhorta a la ciudadanía a evitar servicios de gestoría y descuentos falsos en el pago de refrendo vehicular anunciados en páginas fraudulentas. Es vital no caer en estos engaños y denunciar cualquier perfil o sitio sospechoso ante las autoridades correspondientes para frenar estas estafas.