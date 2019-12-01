Última oportunidad para apoyar al estado en los Premios “Lo Mejor de Michoacán”: Sectur

Morelia, Michoacán, 9 de septiembre de 2025.- Desde las costas del Océano Pacífico hasta las cumbres frías cubiertas de bosques de pino y oyamel, Michoacán es una sinfonía visual, cultural, gastronómica y de experiencias que necesitan tu apoyo para elegir “Lo Mejor de Michoacán 2025”.

Estos reconocimientos nacionales que otorga la revista México Desconocido cierran su fase de votación mañana martes 10 de septiembre, recordó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), por lo que invita tanto a michoacanos como a turistas en general a respaldar a “el alma de México” y hacer valer su voz sobre la mejor experiencia que han tenido en la entidad.

“Vamos muy bien, el año pasado fueron más de 90 mil votos, y hasta este 8 de septiembre Michoacán ya lleva más de 100 mil votos, aún pueden participar. La premiación la tendremos el 18 de septiembre, ese día conoceremos las mejores opciones que nos dirá la revista México Desconocido. Incluso los que ganaron el año pasado están postulados nuevamente, no está peleado que ganen muchas veces pues es una ratificación al servicio de Michoacán”, comentó el titular de la política turística en el estado.

Votar es muy sencillo, solo debes ingresar a https://lomejordemichoacan.com/, colocar un nombre o alias, así como el correo electrónico en los campos solicitados, para poder elegir la experiencia que más te guste del estado



Para esta premiación que se realiza por segundo año consecutivo en Michoacán, son 23 categorías las habilitadas para votar, entre las que se encuentran: Mejor lugar para divertirse, Mejor cocinera tradicional, Mejor recinto para eventos mice, La mejor experiencia de turismo comunitario, La mejor experiencia guiada en un Pueblo Mágico, entre algunas más.

Mientras que entre las experiencias por las que podrás votar están danzas, festivales y experiencias naturales como: los Tlahualiles de Sahuayo, las ruinas del Viejo San Juan Parangaricutiro, la Danza de los Viejitos de Jarácuaro, la Catedral de Morelia, la zona arqueológica de Tzintzuntzan, el Festival de Música de Morelia “Miguel Bernal Jiménez”, el Festival de Globos de Cantoya “Fiesta y Color” de Paracho, los Chorros del Varal de Los Reyes, influencers como Cajita Negra, y más.