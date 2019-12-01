Álvaro Obregón volverá a ser uno de los municipios más seguros de Michoacán: Memo Valencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 18:47:58

Álvaro Obregón, Mich., a 25 de octubre de 2025.- “Les aseguro que Álvaro Obregón muy pronto será uno de los municipios más seguros y tranquilos del estado”, señaló el dirigente del PRI, Memo Valencia.

En ese sentido, recordó que, en el año 2000, Michoacán era uno de los tres estados más seguros del país y en la actualidad se encuentra en los primeros lugares con índices altos de criminalidad.

“Les aseguro que estamos luchando porque recorremos Tierra Caliente, porque vamos al Oriente, porque no hay rincón del estado que no caminemos”, comentó.

Durante la inauguración del Torneo Intermunicipal Revolucionario de Básquetbol Varonil y Femenil, en la que participaron equipos de los municipios de Tarímbaro, Charo, Queréndaro y Álvaro Obregón, el líder estatal comentó que para nadie es un secreto que en el estado no hay ningún rincón que esté exento de vivir una crisis de inseguridad.

“Todo esto ha pasado porque nuestras autoridades han volteado la cara para otro lado, han hecho como que no pasa nada, no asumen una responsabilidad y un problema que empezó pequeño, lo dejaron crecer”, aseguró.

Acompañado de la secretaria general, Yadira Guerrero Huerta, lamentó que durante muchas semanas, meses y años, el abandono logró que el crimen tomara por asalto prácticamente todo el terreno, el rumbo y la región para llegar al Aeropuerto Internacional de Morelia, ubicado en el municipio de Álvaro Obregón.

“Si seguimos haciendo lo correcto y luchando, ustedes a través del deporte y nosotros a través del activismo social y de hacer partido, con este tipo de actividades vamos a cambiar las cosas”, refirió.

Por esa razón, dijo, al practicar un deporte, se envía un mensaje claro a la sociedad, a Michoacán y a México que hay muchos jóvenes buenos y talentosos, toda vez que los niños ven dos opciones para crecer, una en el camino del mal, el cual tiene dos finales, el panteón o la cárcel y otro, la oportunidad de formar una familia, además de inculcar valores y principios.

"La reconstrucción del tejido social comienza desde el deporte y acudiendo a los municipios donde están los problemas", finalizó.

Estuvieron presentes, el coordinador de alcaldes priistas y presidente municipal de Álvaro Obregón, Adán Sánchez López; Jesús Francisco Lemus, secretario del Ayuntamiento; el secretario de Asuntos Migratorios del Comité Directivo Estatal, Rodrigo Bernabé Hernández; Margarita Graciela Aguilar, dirigente del Comité Municipal; Miguel Ángel Pompa Rodríguez, delegado distrital; Silvia Quintero, regidora y presidenta del Comité Municipal de Tarímbaro; los regidores de Álvaro Obregón, Eric Héctor García Pérez, y María Guadalupe Chávez Corona; el exalcalde Felipe Vivanco Rojas; y Octaviano Vivanco, de la Red de Jóvenes en el municipio.