Álvarez Máynez defiende postura de MC y responde a críticas por coincidencias con Morena

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 22:55:28

Ciudad de México, 10 de abril de 2026.- El dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, respondió a las críticas dirigidas a su partido por coincidir en votaciones con Morena, al señalar que “el problema es lo que votas, no con quién”.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el emecista defendió que su bancada ha respaldado iniciativas que, afirmó, benefician a la población, como los programas sociales, la llamada Ley Silla, Vacaciones Dignas y medidas para reducir el gasto en el Senado y los congresos locales.

En contraste, acusó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de haber acompañado a Morena en decisiones que consideró polémicas, como el fuero al exgobernador Cuauhtémoc Blanco, así como en temas relacionados con la prisión sin juicio y la militarización.

Álvarez Máynez reiteró que la postura de Movimiento Ciudadano se basa en el contenido de las propuestas legislativas y no en afinidades políticas, en medio del debate por el papel de los partidos de oposición en el Congreso.