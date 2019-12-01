Álvarez de Toledo cuestiona disculpas de España a México y apunta a crisis de desaparecidos

Ciudad de México, 27 de marzo de 2026.- La diputada española Cayetana Álvarez de Toledo criticó las posturas que exigen disculpas por hechos históricos entre países, al considerar que se trata de una “maniobra populista” que busca desviar la atención de los problemas actuales.

Durante sus declaraciones, la legisladora sostuvo que “las culpas no son colectivas ni retroactivas”, y argumentó que trasladar responsabilidades del pasado al presente resulta una “parodia y farsa”. Como ejemplo, mencionó que este tipo de planteamientos llevaría a situaciones sin sentido, como exigir disculpas entre distintos grupos históricos.

Álvarez de Toledo afirmó que este tipo de discursos surgen cuando los gobiernos no pueden resolver problemáticas contemporáneas, por lo que recurren a hechos ocurridos hace siglos para buscar responsables.

Asimismo, señaló directamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al considerar que, en todo caso, debería ofrecer disculpas a las madres buscadoras por la situación de violencia y desapariciones en el país, así como por la falta de combate al crimen organizado y de acceso a la justicia.

La legisladora también advirtió que este tipo de posturas podría generar división entre México y España, aunque aseguró que se trata de una estrategia “condenada al fracaso” y que ambos pueblos no se dejarán confrontar.

En su cuenta de X, la diputada reiteró su postura y señaló que en México hay más de 100 mil personas desaparecidas, víctimas del crimen organizado. Añadió que las madres buscadoras realizan labores de búsqueda “pico y pala” ante la ausencia del Estado, y afirmó que esa es la disculpa que, a su juicio, sigue pendiente por parte del gobierno mexicano.