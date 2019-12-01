30% de establecimientos clausurados por máquinas tragamonedas reinciden en Morelia

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 15:58:09
Morelia, Michoacán, a 12 de agosto del 2025.- Alrededor del 30 por ciento de establecimientos de máquinas tragamonedas que fueron clausuradas en la capital michoacana, reinciden en esta práctica, informó Yankel Alfredo Benítez  Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.

"Lo que hemos visto no es que  los cierren, sino que se llevan, decomisan las máquinas y sí vemos reincidencia.. calculo yo que un 30 por ciento de establicimientos", indicó  el funcionario municipal. Detalló 
que por parte de las áreas correspondientes de la administración local realizan reportes semestrales sobre las ubicaciones de los locales.

"Nosotros lo que hacemos en ese tema y a lo que estamos facultados es llegar, revisar e informar a la autoridad, en este caso a la Fiscalía y a la Secretaría de Gobierno, en donde ubicamos. Ellos son los que pueden, en su caso, clausurar y decomisar y nosotros lo hacemos de manera recurrente", apuntó Benítez Silva.

Agregó que en el último reporte, entregado en el mes de enero del 2025, se identificaron más de 70 domicilios con máquinas tragamonedas, principalmente en la zona norte del municipio y  tenencias.

El secretario del Ayuntamiento de Morelia, comentó que a principios del mes de septiembre se entregará el próximo registro  sobre la situación de las máquinas tragamonedas en el municipio.

Noventa Grados
