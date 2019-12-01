2026 marca el inicio de la consolidación del Nuevo Poder Judicial de Michoacán asegura Hugo Gama Coria

Morelia, Michoacán, 24 de marzo de 2026.- El magistrado presidente Hugo Gama Coria afirmó que 2026 marca el inicio del proceso de transformación del Nuevo Poder Judicial de Michoacán, con el objetivo de consolidar una justicia completa: más cercana, eficiente y profesional. Así lo señaló en el marco de la firma del Convenio de Colaboración entre el Poder Judicial y la Universidad La Salle Morelia, orientado a fortalecer la vinculación académica.

Gama Coria subrayó que existe plena claridad sobre la responsabilidad de rendir cuentas y ofrecer resultados a la ciudadanía. En ese sentido, destacó que durante los primeros seis meses de gestión, el Supremo Tribunal de Justicia, el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial han trabajado en la construcción de las bases para este proceso de cambio: “ya se cuenta con un diagnóstico preciso sobre la situación del Poder Judicial, así como con un presupuesto alineado a una visión institucional definida, lo que permitirá que a partir de este momento, se impulsen decisiones encaminadas a su transformación, la cual se hará en conjunto con el personal de base, de confianza y con quienes fuimos electos por el pueblo de Michoacán”.

Sobre el convenio firmado con La Salle, el magistrado informó que este acuerdo contempla que el Poder Judicial reciba a estudiantes de carreras como Derecho, Psicología, Contaduría y Finanzas, Arquitectura, así como Administración e Innovación de Negocios, para la realización de su servicio social en áreas jurisdiccionales o administrativas (según corresponda), además de la oferta becas de estudio para el personal del Poder Judicial, sus hijas e hijos, en los niveles de preparatoria, licenciatura y posgrado.

El convenio fue suscrito por el rector de la institución, Víctor Manuel López; el magistrado presidente Hugo Gama Coria; y el titular de la Escuela Estatal de Formación Judicial, Hill Arturo del Río Ramírez.

En el marco de este evento, el rector de la Universidad La Salle Morelia hizo entrega al magistrado presidente Hugo Gama Coria y a la magistrada Laura Elena Alanís García del Premio Lasallista 2026, el cual reconoce la trayectoria extraordinaria, el emprendimiento, la innovación, el compromiso social y la excelencia académica de sus egresados.

En el acto también se contó con la presencia de los integrantes del Órgano de Administración Judicial, Gustavo Adolfo Mendoza García y Omar Alexandro Negrón Villafán; así como de la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán, Patricia Cuevas Becerril.