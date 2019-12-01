111 municipios entregan en tiempo su informe trimestral: Comisión Inspectora de la ASM

111 municipios entregan en tiempo su informe trimestral: Comisión Inspectora de la ASM
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 12:49:27
Morelia, Michoacán, a 11 de agosto de 2025.- El diputado Baltazar Gaona García, presidente de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), informó que un total de 111 ayuntamientos del estado cumplieron en tiempo y forma con la entrega de su Segundo Informe Trimestral 2025, cuyo plazo venció el pasado 30 de julio.

El legislador detalló que el municipio de Gabriel Zamora presentó su informe fuera de tiempo, específicamente el 31 de julio, mientras que el Ayuntamiento de Tocumbo aún no ha entregado la información correspondiente, incumpliendo con lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado.

En lo que respecta a las comunidades indígenas con autogobierno y administración directa de recursos, Gaona García señaló que ocho ya cumplieron con la entrega de su informe. Sin embargo, precisó que dos de ellas lo hicieron fuera del plazo legal: la comunidad de Quinceo, el 31 de julio, y la comunidad de Ichán, el pasado 4 de agosto.

El presidente de la Comisión Inspectora subrayó que la presentación puntual de estos informes es fundamental para garantizar la transparencia y la correcta aplicación de los recursos públicos. “El cumplimiento en tiempo y forma no sólo es una obligación legal, sino un compromiso con la ciudadanía para asegurar que los recursos se ejerzan de manera eficiente y con rendición de cuentas”, apuntó.

Finalmente, Gaona García exhortó a los ayuntamientos y comunidades que no han entregado su informe o lo hicieron fuera de plazo a fortalecer sus mecanismos internos de control y planeación, con el fin de evitar retrasos que puedan derivar en observaciones o sanciones.

