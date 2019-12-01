Ya se pagaron 240 mil mdp de deuda de Pemex, asegura Sheinbaum

Ciudad de México, a 5 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que ya fueron cubiertos 240 mil millones de pesos de la deuda que Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene con sus proveedores.

Asimismo, durante su conferencia de prensa, la mandataria mexicana señaló que “pronto” se hará otro pago, pero este será asociado a lo que se ha invertido en el presente año, por lo que consideró que “se está cubriendo prácticamente todo”.

“Se ha pagado cerca de 240 mil millones de pesos, y ahora viene un nuevo pago asociado a lo que ya se está invirtiendo este año o lo que se ha invertido este año. Se está cubriendo prácticamente todo”, afirmó la jefa del Ejecutivo federal.

Por otra parte, la gobernante informó que el próximo 8 de septiembre habrá otro pago mediante un mecanismo implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Ahora empieza ya un nuevo pago, a través de este instrumento financiero que se hizo con Secretaría de Hacienda y Banobras, por lo que me informaron en Secretaría de Hacienda, empiezan el lunes ya los nuevos pagos, y en el caso del sindicato, pues se cumple con el contrato colectivo, que es lo que debe ser”, argumentó la presidenta Sheinbaum.