Dos muertos y tres heridos graves, dejó una agresión al interior de una pensión en San Juan del Río, Querétaro

Dos muertos y tres heridos graves, dejó una agresión al interior de una pensión en San Juan del Río, Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 07:38:34
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

San Juan del Río, Querétaro, a 29 de diciembre 2025.- Importante movilización policial y servicios de emergencias, se registró al interior de una pensión, la madrugada de este lunes, luego de una agresión, que dejó como saldo a dos personas sin vida y tres heridas graves.

La pensión de vehículos pesados, se encuentra sobre avenida Constituyentes, en la colonia Valle de Oro, zona en donde arribaron autoridades, luego de ser notificadas a través de la línea única de emergencias 911.

Una vez que llegaron, localizaron a dos personas sin vida, una de ellas se encontraba decapitada, además, tres personas más estaban maniatadas y gravemente lesionadas.

Una vez que arribaron los servicios de emergencias, estabilizaron a las personas lesionadas, posteriormente las trasladaron a un hospital, para continuar con la atención.

La zona fue acordonada por policías municipales de San Juan del Río, como primeros respondientes y esperaron el arribo de los servicios periciales para las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En LC, Michoacán aseguran 183 máquinas tragamonedas relacionadas con delitos contra la salud y extorsión
Persecución y balacera en Jacona, Michoacán, deja un herido y una camioneta asegurada
Accidente en la Siglo XXI deja un fenecido
Accidente en Morelia, Michoacán deja dos heridos
Más información de la categoria
Cae presunto jefe de plaza de Macuspana, Tabasco; es objetivo prioritario del gobierno
Sheinbaum viajará a Oaxaca tras descarrilamiento del Tren Interoceánico; se reunirá con familias de afectados
Sobreviviente del descarrilamiento del Tren Interoceánico narra su experiencia
Frente frío 25 ocasionará frío y lluvia en varios estados del país
Comentarios