Dos muertos y tres heridos graves, dejó una agresión al interior de una pensión en San Juan del Río, Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 07:38:34

San Juan del Río, Querétaro, a 29 de diciembre 2025.- Importante movilización policial y servicios de emergencias, se registró al interior de una pensión, la madrugada de este lunes, luego de una agresión, que dejó como saldo a dos personas sin vida y tres heridas graves.

La pensión de vehículos pesados, se encuentra sobre avenida Constituyentes, en la colonia Valle de Oro, zona en donde arribaron autoridades, luego de ser notificadas a través de la línea única de emergencias 911.

Una vez que llegaron, localizaron a dos personas sin vida, una de ellas se encontraba decapitada, además, tres personas más estaban maniatadas y gravemente lesionadas.

Una vez que arribaron los servicios de emergencias, estabilizaron a las personas lesionadas, posteriormente las trasladaron a un hospital, para continuar con la atención.

La zona fue acordonada por policías municipales de San Juan del Río, como primeros respondientes y esperaron el arribo de los servicios periciales para las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.