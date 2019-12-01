Xin Xin cumple 36 años; es una de las pandas gigantes más longevas del mundo

Ciudad de México, 05 de julio de 2026.- La panda gigante Xin Xin celebró este sábado su cumpleaños número 36 en el Centro de Conservación de Vida Silvestre de Chapultepec, consolidándose como una de las pandas gigantes más longevas del mundo bajo cuidado humano.

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México organizó un festejo especial que incluyó actividades educativas, exhibiciones culturales y un pastel elaborado con ingredientes aptos para la especie, en medio de la asistencia de decenas de familias que acudieron a celebrar al emblemático ejemplar.

Especialistas destacaron que la extraordinaria longevidad de Xin Xin es resultado de décadas de cuidados especializados, seguimiento veterinario permanente, alimentación balanceada y el trabajo de un equipo multidisciplinario dedicado a su bienestar.

Xin Xin nació el 1 de julio de 1990 en Chapultepec y es hija de Tohuí, la primera panda gigante nacida fuera de China que logró sobrevivir. Además de ser la última panda gigante nacida en México y la única que permanece en América Latina, también es el único ejemplar de su especie en el mundo que no pertenece al gobierno de China, debido a que nació antes de que ese país implementara su política internacional de préstamo de pandas.

Con sus 36 años de vida, Xin Xin supera ampliamente la esperanza de vida promedio de los pandas gigantes bajo cuidado humano, estimada en alrededor de 30 años, convirtiéndose en un símbolo de la conservación de la vida silvestre en México.