Volaris da su versión sobre desvío de vuelo Tijuana-La Paz

Volaris da su versión sobre desvío de vuelo Tijuana-La Paz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 13:20:10
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 1 de septiembre 2025.- La aerolínea mexicana Volaris dio su versión de los hechos, luego de que uno de sus aviones se desviará de su ruta de manera imprevista y aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Hermosillo Sonora.

A través de redes sociales, la empresa de transporte aéreo señaló que su vuelo 3230 que salió desde Tijuana, Baja California con destino a la ciudad de La Paz, Baja California Sur, presentó una indicación por posible despresurización.

Por lo anterior, la tripulación de la aeronave siguió los protocolos de seguridad y se desvió a la terminal aérea más cercana, según indica el comunicado de Volaris.

Además, la empresa señaló que ya brinda apoyo a sus pasajeros afectados, a fin de que lleguen a su destino lo antes posible.

Por último, la aerolínea ofreció una disculpa por los “inconvenientes causados” por dicha situación y reiteró que su prioridad es la seguridad de sus clientes y su tripulación.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vuelca camioneta en el Libramiento de Morelia, Michoacán, solo hubo daños materiales 
Volcadura vehicular en Uruapan, Michoacán deja un herido
Tengan cuidado con sus hijos y las redes sociales; detectan números falsos de supuestos niños españoles que piden datos personales para extorsionar
Aseguran armas de fuego, cartuchos, sustancias ilícitas y equipo táctico durante cateo en Culiacán, Sinaloa
Más información de la categoria
Realizarán cortometraje de Esmeralda, mujer que fue sujeta a proceso penal por homicidio tras abortar de forma espontánea a su bebé producto de una agresión sexual
Claudia Sheinbaum rinde su Primer Informe de Gobierno al frente de México
Tengan cuidado con sus hijos y las redes sociales; detectan números falsos de supuestos niños españoles que piden datos personales para extorsionar
Suprema Corte del Acordeón: Se instaura sin legitimidad nuevo Poder Judicial en México; elecciones sin votantes, acordeones, plagios y nepotismo manchan a sus miembros
Comentarios