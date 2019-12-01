Volaris da su versión sobre desvío de vuelo Tijuana-La Paz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 13:20:10

Ciudad de México, a 1 de septiembre 2025.- La aerolínea mexicana Volaris dio su versión de los hechos, luego de que uno de sus aviones se desviará de su ruta de manera imprevista y aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Hermosillo Sonora.

A través de redes sociales, la empresa de transporte aéreo señaló que su vuelo 3230 que salió desde Tijuana, Baja California con destino a la ciudad de La Paz, Baja California Sur, presentó una indicación por posible despresurización.

Por lo anterior, la tripulación de la aeronave siguió los protocolos de seguridad y se desvió a la terminal aérea más cercana, según indica el comunicado de Volaris.

Además, la empresa señaló que ya brinda apoyo a sus pasajeros afectados, a fin de que lleguen a su destino lo antes posible.

Por último, la aerolínea ofreció una disculpa por los “inconvenientes causados” por dicha situación y reiteró que su prioridad es la seguridad de sus clientes y su tripulación.