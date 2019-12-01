Enfrentamiento en colonia adinerada de Guadalajara deja al menos 2 muertos y 5 heridos; hay autos de lujo baleados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 13:48:07
Guadalajara, Jalisco, a 29 de diciembre 2025.- Un enfrentamiento armado en la colonia Santa Eduwiges, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, dejó un saldo de al menos dos personas sin vida y cinco más heridas; así como autos de alta gama con impactos de bala.

De acuerdo con los primeros reportes, la balacera se registró en el cruce de la avenida Lapislázuli y la calle Bahía.

Por lo anterior, personal de seguridad se desplegó a la zona en donde al llegar localizaron dos personas sin vida y varios heridos, además de al menos dos camionetas tipo RAM y un Lamborghini Urus con impactos de bala.

Momentos después arribó al sitio personal de la Fiscalía de Jalisco, el cual localizó más de 100 casquillos percutidos, así como cargadores vacíos.

Hasta el momento, ninguna autoridad de Jalisco ha informado de personas detenidas por esta balacera en una de las zonas d emayor poder adquisitivo de la capital del estado.

Noventa Grados
