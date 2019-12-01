Vinculan a proceso al maquinista y al jefe de despachadores del Tren Interoceánico que se accidentó en Oaxaca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 20:26:37

Ciudad de México, a 29 de enero de 2026.- El maquinista Felipe "N" y el jefe de despachadores del Tren Interoceánico, Ricardo "M", fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio culposo y lesiones, tras su presunta responsabilidad en el accidente ferroviario ocurrido el 28 de diciembre en Oaxaca, que dejó 14 personas fallecidas y 98 lesionadas, según confirmaron fuentes cercanas al caso.

Durante la audiencia inicial, ambos imputados, quienes permanecen recluidos en el penal federal de El Amate, en el municipio de Cintalapa, Chiapas, decidieron no solicitar la ampliación del término constitucional, por lo que el juez determinó su vinculación a proceso en esa misma diligencia.

Felipe "N" fue detenido el pasado lunes en Palenque, Chiapas, mientras que Ricardo "M" fue capturado ese mismo día en Coatzacoalcos, Veracruz, por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM).

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el tren circulaba a exceso de velocidad en un tramo con curvas, lo que habría provocado el descarrilamiento registrado en el kilómetro Z 230+290 de la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, a la altura del poblado de Nizanda, Oaxaca. En tanto, el otro maquinista involucrado, Erasmo C, continúa en libertad.

De acuerdo con las investigaciones, Ricardo M habría autorizado la operación del convoy pese a que los maquinistas no contaban con licencia vigente al momento del accidente.

Al presentar los avances del caso, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, señaló que el Ministerio Público Federal “determinó ejercer acción penal” por la probable comisión de los delitos de homicidio y lesiones culposos.