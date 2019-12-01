Venganza habría motivado el doble feminicidio de Ariana y su abuela en Chiapas; uno de los detenidos murió linchado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2026 a las 14:39:18

Ostuacán, Chiapas, 25 de octubre de 2026.– Una presunta venganza personal habría sido el móvil del doble feminicidio de Ariana, una niña de 12 años, y su abuela, Miriam Cruz, en el municipio de Ostuacán, Chiapas, informó el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca.

De acuerdo con los avances de la investigación de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), dos hombres identificados como Armando “N”, alias El Melo, y Andrés “N”, alias El Cera, fueron señalados como presuntos responsables de los hechos. Una fuente de seguridad citada en reportes periodísticos apuntó que la venganza podría estar relacionada con un conflicto por ganado, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

El fiscal señaló que las indagatorias permitieron establecer que los sospechosos habrían seguido a las víctimas hasta el sitio donde ocurrió la agresión y posteriormente escaparon.

Linchan a uno de los señalados

Tras las detenciones, la tensión estalló entre pobladores, quienes irrumpieron en la cárcel municipal donde permanecían los sospechosos y los agredieron.

Andrés “N” murió a consecuencia del linchamiento, mientras que Armando “N” resultó herido y fue rescatado por las fuerzas de seguridad desplegadas en la zona.

Ante estos hechos, las autoridades iniciaron una investigación por la muerte de Andrés “N”. En tanto, el proceso judicial contra Armando “N” continuará conforme a derecho. La Fiscalía adelantó que buscará la pena máxima prevista para el delito que se le impute.

La desaparición que terminó en tragedia

Ariana y su abuela desaparecieron el lunes 19 de octubre, cuando salieron de su domicilio para realizar labores del campo. Horas después, Miriam Cruz fue localizada sin vida, mientras que la menor permaneció desaparecida hasta que fue encontrada muerta el viernes siguiente.

La búsqueda de Ariana movilizó a las autoridades y derivó en la activación de una Alerta Amber.

Los resultados periciales citados en los reportes del caso indican que la abuela murió por una hemorragia aguda provocada por lesiones en los vasos sanguíneos del cuello. En el caso de la niña, los dictámenes señalaron asfixia por estrangulamiento, lesiones traumáticas y una agresión sexual.

El doble crimen conmocionó a la comunidad y provocó una reacción violenta de habitantes que decidieron agredir a los detenidos, hechos que ahora también forman parte de las investigaciones.