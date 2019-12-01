Velasco y Rubio se reúnen en final de justa mundialista

Velasco y Rubio se reúnen en final de justa mundialista
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 09:00:00
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East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos, a 20 de julio 2026.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez se reunió con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, durante la final de la justa mundialista.

A través de redes sociales, el funcionario federal compartió una fotografía con el jefe del Departamento de Estado, dentro del Estadio MetLife, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey.

“Un gusto saludar al secretario de Estado de EU Marco Rubio, en el marco de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Lo felicité por la gran labor de su país en la organización de la final en Nueva Jersey.”, mencionó el canciller mexicano.

Asimismo, en su mensaje, el secretario Velasco destacó la organización el torneo internacional, que fue el primero en ser recibido por tres países.

“Después de 39 días de este histórico evento, el mundo fue testigo del primer torneo organizado por tres países y de todo lo que México, Estados Unidos y Canadá podemos lograr cuando trabajamos juntos”, agregó el titular de Relaciones Exteriores.

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