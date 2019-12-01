Velasco y Rubio dialogan sobre seguridad y cooperación bilateral entre México y EU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 15:51:12

Ciudad de México, 8 de abril de 2026.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, sostuvo una llamada de trabajo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que abordaron temas prioritarios de la agenda bilateral.

Durante la conversación, Velasco agradeció las felicitaciones de su homólogo estadounidense por su reciente nombramiento al frente de la Cancillería.

Ambos funcionarios dialogaron sobre la importancia de fortalecer la cooperación entre México y Estados Unidos, con el objetivo de impulsar acciones conjuntas en beneficio de ambas naciones y de la región.

Asimismo, destacaron los avances en materia de seguridad, así como el respeto a los principios acordados entre ambos países, así como la necesidad de atender los desafíos en movilidad humana con enfoque en los derechos humanos.